Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει το ευρώ: Πότε έρχονται τα νέα χαρτονομίσματα, πώς θα είναι
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει το ευρώ: Πότε έρχονται τα νέα χαρτονομίσματα, πώς θα είναι

 17.08.2025 - 17:32
Στον πλήρη επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων του ευρώ προχωρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με στόχο την αισθητική ανανέωση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η πρωτοβουλία της ΕΚΤ, που αναμένεται να κορυφωθεί με την επίσημη κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων έως το 2026, περιλαμβάνει έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό σχεδίου, αποκλειστικά για επαγγελματίες γραφίστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως τις 18 Αυγούστου 2025. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στην τελική φάση θα κληθούν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες θα τεθούν στη συνέχεια υπό δημόσια διαβούλευση, πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης από την ΕΚΤ.

Ο επανασχεδιασμός βασίζεται σε δύο θεματικούς άξονες. Η πρώτη θεματική, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός: κοινοί πολιτιστικοί χώροι», προβάλλει ιστορικές προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τη συλλογική ταυτότητα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στα νέα χαρτονομίσματα θα απεικονίζονται μεταξύ άλλων η Μαρία Κάλλας στα 5 ευρώ, ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στα 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί στα 20 ευρώ, ο Θερβάντες στα 50 ευρώ, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στα 100 ευρώ και η ειρηνίστρια Μπέρτα φον Ζουτνέρ στα 200 ευρώ.

Η δεύτερη θεματική, με τίτλο «Ποτάμια και Πουλιά: ανθεκτικότητα στην πολυμορφία», επικεντρώνεται στη φυσική ομορφιά και τη βιοποικιλότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Κάθε χαρτονόμισμα θα απεικονίζει ένα χαρακτηριστικό φυσικό τοπίο μαζί με ένα αντιπροσωπευτικό είδος πανίδας, ενώ στο φόντο θα διακρίνονται ευρωπαϊκά θεσμικά κτίρια, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έδρα της ΕΚΤ, το Δικαστήριο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αρχική αξιολόγηση προσόντων, καλλιτεχνική πρόταση, γνωμοδότηση από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και, τέλος, συμμετοχή του ευρωπαϊκού κοινού μέσω ψηφοφορίας.

Η τελική απόφαση για το σχέδιο θα ληφθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων θα ακολουθήσει, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης με θύμα μια 34χρονη γυναίκα και απόπειρα φόνου εναντίον 14χρονου, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα γύρω στις 17:30 σε διαμέρισμα στη Χλώρακα.

