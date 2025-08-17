Τραγικός θάνατος για 30χρονο μοντέλο στη Ρωσία: Εκσφενδονίστηκε από αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με ζώο

Το τροχαίο συνέβη στην περιοχή Τβέρ Όμπλαστ ενώ η Αλεξάντροβα και ο σύζυγός, τον οποίο είχε παντρευτεί τον Μάρτιο, επέστρεφαν στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η 30χρονη καθόταν στη θέση του συνοδηγού όταν μπροστά στο αυτοκίνητο πετάχτηκε η άλκη.

«Από τη στιγμή που είδα το ζώο μέχρι τη σύγκρουση, πέρασε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχα χρόνο να κάνω κάτι» δήλωσε ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε ότι η Αλεξάντροβα ήταν χωρίς τις αισθήσεις της μετά το τροχαίο και «όλα ήταν καλυμμένα με αίμα».

Ο ίδιος είπε ότι τις πρώτες βοήθειες έδωσαν διερχόμενοι οδηγοί με τους διασώστες να φτάνουν περίπου 15 λεπτά μετά το τροχαίο. Η 30χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μόσχας όπου τελικά κατέληξε στις 12 Αυγούστου λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Εκτός από την καριέρα της ως μοντέλο, η Αλεξάντροβα είχε εκπροσωπήσει τη Ρωσία στα καλλιστεία Miss Universe 2017. Την ίδια χρονιά είχε αναδειχθεί πρώτη αναπληρωματική Μις Ρωσίας στα καλλιστεία της χώρας της.

Η 30χρονη εργαζόταν ως ψυχολόγος έχοντας πάρει το πτυχίο της στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας ενώ είχε πτυχίο και στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο Πλεκάνοφ.