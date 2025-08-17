Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στην Τσάδα: Εκκενώθηκαν προληπτικά 10 οικίες – Στο ΚΣΕΔ οι υπουργοί Άμυνας, Γεωργίας και Μεταφορών – 9 πτητικά μέσα στη μάχη - Βίντεο

 17.08.2025 - 18:12
Στην πυρκαγιά για συντονισμό το προωθημένο κέντρο ελέγχου. Επίσης τις δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά συντονίζει ο Β/Επαρχιακός Πάφου από την έναρξη και κατευθύνεται ο Διευθυντής Επιχειρήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κοινοτάρχης Τσάδας: Αστραπιαία επεκτάθηκε η φωτιά - Απομακρύνθηκε κάτοικος που δεν επιθυμούσε να εγκαταλείψει την κατοικία του

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 13 εναέρια μέσα και επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια εξέλιξης 9 εναέρια μέσα.

Η κατάσταση στην πυρκαγιά είναι καλύτερη και βρισκόμαστε προ της οριοθέτησης της. Οι συνολικές δυνάμεις που επιχειρούν θα ανακοινωθούν αργότερα.

Στο ΚΣΕΔ οι Υπουργοί Άμυνας, Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως επίσης και ο Υπουργός Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Οδηγοί προσοχή: Έκλεισαν δρόμοι λόγω της πυρκαγιάς στην Τσάδα - Δείτε σε ποια σημεία

Εκκενώθηκαν από Πολιτική Άμυνα και Αστυνομία προληπτικά 10 οικίες (15 συνολικά άτομα) μεταξύ των Κοινοτήτων Κοίλης - Πάφου.

Εκκένωση 25 κατοικιών στην Τσάδα λόγω της πυρκαγιάς, λέει η Πολιτική Άμυνα

Σε μερική και προληπτική εκκένωση 25 κατοικιών της κοινότητας Τσάδας προχώρησε η Πολιτική Άμυνα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτη Λιασίδη, προσθέτοντας πως δεν χρειάστηκε να γίνει καμία εκκένωση στην κοινότητα της Κοίλης.

Στο έργο της κατάσβεσης, είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Λιασίδης, συνδράμει και η Πολιτική Άμυνα με 25 άτομα , σημειώνοντας ωστόσο πως, αν και απειλήθηκαν κατοικίες, εντούτοις αποτράπηκαν τα χειρότερα και δεν προκλήθηκαν ζημιές στα σπίτια.

Η μερική και προληπτική εκκένωση έγινε για λόγους ασφαλείας, εξήγησε ο κ. Λιασίδης. Συγκεκριμένα είπε ότι 23 άτομα της Πολιτικής Άμυνας βρίσκονται στην σκηνή, ένα μέλος της Πολιτικής Άμυνας στο Συντονιστικό κέντρο και ακόμη ένα στον αστυνομικό σταθμό Πάφου.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Λιασίδης χαρακτήρισε την κατάσταση κάπως καλύτερη.

Φόνος στη Χλώρακα: Θύμα 34χρονη γυναίκα - Αποκλείστηκε η σκηνή – Σπεύδουν ιατροδικαστές - Και απόπειρα φόνου κατά 14χρονου

Φόνος στη Χλώρακα: Θύμα 34χρονη γυναίκα - Αποκλείστηκε η σκηνή – Σπεύδουν ιατροδικαστές - Και απόπειρα φόνου κατά 14χρονου

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης με θύμα μια 34χρονη γυναίκα και απόπειρα φόνου εναντίον 14χρονου, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα γύρω στις 17:30 σε διαμέρισμα στη Χλώρακα.

