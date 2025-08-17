Πυρκαγιά στην Τσάδα: Εκκενώθηκαν προληπτικά 10 οικίες – Στο ΚΣΕΔ οι υπουργοί Άμυνας, Γεωργίας και Μεταφορών – 9 πτητικά μέσα στη μάχη - Βίντεο

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 13 εναέρια μέσα και επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια εξέλιξης 9 εναέρια μέσα.

Η κατάσταση στην πυρκαγιά είναι καλύτερη και βρισκόμαστε προ της οριοθέτησης της. Οι συνολικές δυνάμεις που επιχειρούν θα ανακοινωθούν αργότερα.

Στο ΚΣΕΔ οι Υπουργοί Άμυνας, Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως επίσης και ο Υπουργός Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

Εκκενώθηκαν από Πολιτική Άμυνα και Αστυνομία προληπτικά 10 οικίες (15 συνολικά άτομα) μεταξύ των Κοινοτήτων Κοίλης - Πάφου.

Taken by my brother pic.twitter.com/J1D7YCgWxK — Johnny Socratous (@johnnysocratous) August 17, 2025

Εκκένωση 25 κατοικιών στην Τσάδα λόγω της πυρκαγιάς, λέει η Πολιτική Άμυνα

Σε μερική και προληπτική εκκένωση 25 κατοικιών της κοινότητας Τσάδας προχώρησε η Πολιτική Άμυνα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτη Λιασίδη, προσθέτοντας πως δεν χρειάστηκε να γίνει καμία εκκένωση στην κοινότητα της Κοίλης.

Στο έργο της κατάσβεσης, είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Λιασίδης, συνδράμει και η Πολιτική Άμυνα με 25 άτομα , σημειώνοντας ωστόσο πως, αν και απειλήθηκαν κατοικίες, εντούτοις αποτράπηκαν τα χειρότερα και δεν προκλήθηκαν ζημιές στα σπίτια.

Η μερική και προληπτική εκκένωση έγινε για λόγους ασφαλείας, εξήγησε ο κ. Λιασίδης. Συγκεκριμένα είπε ότι 23 άτομα της Πολιτικής Άμυνας βρίσκονται στην σκηνή, ένα μέλος της Πολιτικής Άμυνας στο Συντονιστικό κέντρο και ακόμη ένα στον αστυνομικό σταθμό Πάφου.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Λιασίδης χαρακτήρισε την κατάσταση κάπως καλύτερη.