Φόνος στη Χλώρακα: Άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα γυναίκα – Οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας τραυμάτισε γυναίκα με μαχαίρι. Φαίνεται να πρόκειται για τη συμβία του.

Τα τραύματα ήταν θανάσιμα.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε πριν από λίγο στην Πάφο, με θύμα γυναίκα.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου Μιχάλης Νικολάου, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, άντρας φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του το απόγευμα της Κυριακής.

Πληροφορίες φέρουν τον άντρα να αποπειράθηκε στη συνέχεια να θέσει τέρμα στη ζωή του.

Στην σκηνή κλήθηκαν δύο ασθενοφόρα.

Μέλη του ΤΑΕ Πάφου μετέβησαν άμεσα στη σκηνή, την οποία απέκλεισαν και διεξάγουν έρευνες και εξετάσεις.