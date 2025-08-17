Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦόνος στη Χλώρακα: Άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα γυναίκα – Οι πρώτες πληροφορίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στη Χλώρακα: Άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα γυναίκα – Οι πρώτες πληροφορίες

 17.08.2025 - 18:26
Φόνος στη Χλώρακα: Άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα γυναίκα – Οι πρώτες πληροφορίες

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φαίνεται να σημειώθηκε αργά το απόγευμα στην Χλώρακα της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας τραυμάτισε γυναίκα με μαχαίρι. Φαίνεται να πρόκειται για τη συμβία του.

Τα τραύματα ήταν θανάσιμα.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Φόνος στη Χλώρακα: Αποκλείστηκε η σκηνή – Σπεύδουν ιατροδικαστές - Απόπειρα φόνου και κατά 14χρονου

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε πριν από λίγο στην Πάφο, με θύμα γυναίκα.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου Μιχάλης Νικολάου, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, άντρας φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του το απόγευμα της Κυριακής.

Πληροφορίες φέρουν τον άντρα να αποπειράθηκε στη συνέχεια να θέσει τέρμα στη ζωή του.

Στην σκηνή κλήθηκαν δύο ασθενοφόρα.

Μέλη του ΤΑΕ Πάφου μετέβησαν άμεσα στη σκηνή, την οποία απέκλεισαν και διεξάγουν έρευνες και εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος στη Χλώρακα: Άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα γυναίκα – Οι πρώτες πληροφορίες
Γιατί είναι λάθος να οδηγείς με ανοιχτά παράθυρα - Συνέπειες και για το όχημα και τον οδηγό
Τραγικός θάνατος για 30χρονο μοντέλο στη Ρωσία: Εκσφενδονίστηκε από αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με ζώο
Άγνωστοι χτύπησαν και προκάλεσαν ζημιές σε όχημα με κινητή κάμερα
Προσοχή: Ακινητοποιούνται οχήματα FORD λόγω ελαττωματικών αερόσακων οδηγού ΤΑΚΑΤΑ – Δείτε λίστα
Παραλίγο τραγωδία σε πτήση από Κέρκυρα: Έπιασε φωτιά ο κινητήρας – Αναγκαστική προσγείωση στην Ιταλία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πυρκαγιά στην Τσάδα: Εκκενώθηκαν προληπτικά 10 οικίες – Στο ΚΣΕΔ οι υπουργοί Άμυνας, Γεωργίας και Μεταφορών – 9 πτητικά μέσα στη μάχη - Βίντεο

 17.08.2025 - 18:12
Επόμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Η εντεκάδα κόντρα στην Ένωση στην πρόβα τζενεράλε

 17.08.2025 - 18:36
Φόνος στη Χλώρακα: Θύμα 34χρονη γυναίκα - Αποκλείστηκε η σκηνή – Σπεύδουν ιατροδικαστές - Και απόπειρα φόνου κατά 14χρονου

Φόνος στη Χλώρακα: Θύμα 34χρονη γυναίκα - Αποκλείστηκε η σκηνή – Σπεύδουν ιατροδικαστές - Και απόπειρα φόνου κατά 14χρονου

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης με θύμα μια 34χρονη γυναίκα και απόπειρα φόνου εναντίον 14χρονου, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα γύρω στις 17:30 σε διαμέρισμα στη Χλώρακα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος στη Χλώρακα: Θύμα 34χρονη γυναίκα - Αποκλείστηκε η σκηνή – Σπεύδουν ιατροδικαστές - Και απόπειρα φόνου κατά 14χρονου

Φόνος στη Χλώρακα: Θύμα 34χρονη γυναίκα - Αποκλείστηκε η σκηνή – Σπεύδουν ιατροδικαστές - Και απόπειρα φόνου κατά 14χρονου

  •  17.08.2025 - 19:14
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Ουδείς κίνδυνος από κατανάλωση βοοειδών στην Κύπρο - Τι συμβαίνει με τις διάφορες ασθένειες

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Ουδείς κίνδυνος από κατανάλωση βοοειδών στην Κύπρο - Τι συμβαίνει με τις διάφορες ασθένειες

  •  17.08.2025 - 19:47
Χάθηκε στη θάλασσα χειριστής jet ski – Σωτήρια επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ

Χάθηκε στη θάλασσα χειριστής jet ski – Σωτήρια επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ

  •  17.08.2025 - 15:05
Πυρκαγιά στην Τσάδα: Υπό πλήρη έλεγχο – Μόλις που γλύτωσαν κατοικίες - Θα παραμείνουν δυνάμεις στην περιοχή για όσο χρειαστεί - Φωτογραφίες

Πυρκαγιά στην Τσάδα: Υπό πλήρη έλεγχο – Μόλις που γλύτωσαν κατοικίες - Θα παραμείνουν δυνάμεις στην περιοχή για όσο χρειαστεί - Φωτογραφίες

  •  17.08.2025 - 20:29
Φόνος στην Χλώρακα: Ο 14χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από τον 53χρονο στην προσπάθεια του να τον αποτρέψει να τραυματίσει τη μητέρα του

Φόνος στην Χλώρακα: Ο 14χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από τον 53χρονο στην προσπάθεια του να τον αποτρέψει να τραυματίσει τη μητέρα του

  •  17.08.2025 - 20:10
Μπεν: «Αξίζει να παίζει στην Ευρώπη η Πάφος - Θέλω να περάσει ο Ερυθρός Αστέρας»

Μπεν: «Αξίζει να παίζει στην Ευρώπη η Πάφος - Θέλω να περάσει ο Ερυθρός Αστέρας»

  •  17.08.2025 - 19:00
Τελικά τα κινητά τηλέφωνα μάς παρακολουθούν; Τι εξηγούν σε νέες έρευνές τους επιστήμονες - Όσα πρέπει να ξέρετε

Τελικά τα κινητά τηλέφωνα μάς παρακολουθούν; Τι εξηγούν σε νέες έρευνές τους επιστήμονες - Όσα πρέπει να ξέρετε

  •  17.08.2025 - 16:04
Προσοχή: Ακινητοποιούνται οχήματα FORD λόγω ελαττωματικών αερόσακων οδηγού ΤΑΚΑΤΑ – Δείτε λίστα

Προσοχή: Ακινητοποιούνται οχήματα FORD λόγω ελαττωματικών αερόσακων οδηγού ΤΑΚΑΤΑ – Δείτε λίστα

  •  17.08.2025 - 14:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα