Γιατί είναι λάθος να οδηγείς με ανοιχτά παράθυρα - Συνέπειες και για το όχημα και τον οδηγό
Γιατί είναι λάθος να οδηγείς με ανοιχτά παράθυρα - Συνέπειες και για το όχημα και τον οδηγό

 17.08.2025 - 15:25
Για πολλούς, οδηγούς και επιβάτες, μπορεί ο ξηρός κρύος αέρας του κλιματιστικού να είναι κάτι που θέλουν να αποφύγουν. Άλλοι πάλι ενοχλούνται από τη χαρακτηριστική μυρωδιά που μπορεί να βγαίνει από τους αεραγωγούς του αυτοκινήτου, ειδικά όταν η υγρασία στο εσωτερικό του συστήματος δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για μικρόβια.

Κάπως έτσι η πιο εύκολη λύση φαντάζει να είναι το άνοιγμα των παραθύρων, ώστε ο φρέσκος αέρας να κάνει τη δουλειά του. Ωστόσο, η κίνηση αυτή μπορεί να επιφέρει αρκετές αρνητικές συνέπειες, τόσο για το όχημα όσο και για τον οδηγό/επιβάτη.

Όσον αφορά το αυτοκίνητο, η πιο προφανής είναι η αύξηση κατανάλωσης καυσίμου, καθώς με τα παράθυρα ανοιχτά η αεροδυναμική του αυτοκινήτου ουσιαστικά «καταστρέφεται». Ο αέρας που μπαίνει στο εσωτερικό δημιουργεί αντίσταση, αναγκάζοντας έτσι τον κινητήρα να δουλέψει πιο σκληρά για να κρατήσει την ίδια ταχύτητα. Ως αποτέλεσμα αυξάνεται η κατανάλωσή του, η οποία πολλές φορές ξεπερνά ακόμα και αυτή που θα είχατε με το κλιματιστικό σε λειτουργία.

Ωστόσο, πέρα από το πορτοφόλι, υπάρχει και η υγεία καθώς ο αέρας που μπαίνει από τον δρόμο φέρνει μαζί του σκόνη, μικροσωματίδια καουτσούκ από τα ελαστικά, ρύπους από καύσιμα και σκόνη από τα φρένα. Όλα αυτά ανασηκώνονται από την κίνηση των οχημάτων και καταλήγουν απευθείας στην καμπίνα, επιβαρύνοντας τους πνεύμονες.

Τα καυσαέρια που εκπέμπουν τα οχήματα, σε μεγάλες συγκεντρώσεις, μπορούν να προκαλέσουν από πονοκέφαλο και ναυτία μέχρι λιποθυμία. Τα ανοιχτά παράθυρα μπορούν επίσης να είναι υπεύθυνα για τοπική υποθερμία, ειδικά όταν ο αέρας χτυπά συνεχόμενα το σώμα σας, καθώς και για αυξημένο ρίσκο κρυολογήματος στους μικρότερους επιβάτες.

Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται το σύστημα κλιματισμού είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας του, γιατί εάν δεν το θέτουμε συχνά σε λειτουργία υπάρχει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει βλάβες. Η χρήση του δεν μας δροσίζει μόνο, αλλά προστατεύει την ίδια τη μονάδα, λιπαίνοντας και διατηρώντας σε καλή κατάσταση τα μηχανικά μέρη της.

Φυσικά, για να απολαμβάνετε καθαρό αέρα, χρειάζεται συντήρηση, αφού ένα κλιματιστικό που έχει μείνει ανενεργό για μήνες μπορεί να φιλοξενεί μούχλα και βακτήρια. Ο σωστός καθαρισμός και η αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας εξασφαλίζουν ότι το σύστημα θα συγκρατεί τόσο τη σκόνη όσο και τα καυσαέρια.

Πηγή: newsbomb.gr

