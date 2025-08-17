Ξέσπασε πυρκαγιά στην Τσάδα – Υπάρχουν κοντά κατοικίες – Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που δημοσίευσε σχετικό βίντεο στην ομάδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ, κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν κατοικίες.

Σύμφωνα με την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Kitasweather «δεν είναι και τόσο δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες ωστόσο η βλάστηση και ανάγλυφο ευνοούν την εξάπλωση της».

