Ξέσπασε πυρκαγιά στην Τσάδα – Υπάρχουν κοντά κατοικίες – Δείτε βίντεο

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
ΝΕΟΤΕΡΟ: Πυρκαγιά στην Τσάδα: Πήρε διαστάσεις λόγω της βλάστησης – Επιχειρούν πτητικά μέσα - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που δημοσίευσε σχετικό βίντεο στην ομάδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ, κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν κατοικίες.
Σύμφωνα με την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Kitasweather «δεν είναι και τόσο δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες ωστόσο η βλάστηση και ανάγλυφο ευνοούν την εξάπλωση της».
Δείτε το βίντεο εδώ.
