ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξέσπασε πυρκαγιά στην Τσάδα – Υπάρχουν κοντά κατοικίες – Δείτε βίντεο

 17.08.2025 - 15:40
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Τσάδας στην επαρχία Πάφου η οποία ξέσπασε γύρω στις 15:00 το απόγευμα.

ΝΕΟΤΕΡΟ: Πυρκαγιά στην Τσάδα: Πήρε διαστάσεις λόγω της βλάστησης – Επιχειρούν πτητικά μέσα - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που δημοσίευσε σχετικό βίντεο στην ομάδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ, κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν κατοικίες.

Σύμφωνα με την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Kitasweather «δεν είναι και τόσο δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες ωστόσο η βλάστηση και ανάγλυφο ευνοούν την εξάπλωση της».

Δείτε το βίντεο εδώ.

 

Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

