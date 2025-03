Τι συζήτησαν Μητσοτάκης-Νετανιάχου στο Ισραήλ: Η συνεργασία για την αμυντική βιομηχανία και το αντίβαρο στην Τουρκία

Στην ολιγόωρη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της χώρας Ισαάκ Χέρτζογκ και είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ομόλογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει είναι η συνάντησή του με στελέχη του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (SIBAT) και με ανώτατα στελέχη της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας, με αντικείμενο την «αναζήτηση ευκαιριών σύμπραξης και συμπαραγωγής, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία, την έρευνα και την απόκτηση στρατηγικών δυνατοτήτων».

Prime Minister Benjamin Netanyahu met this evening, in Jerusalem, with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis.



PM Netanyahu and @PrimeministerGR @kmitsotakis first met privately and then held an expanded meeting.https://t.co/76Mhhc7Fhf pic.twitter.com/gjltZ3OeeT