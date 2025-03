Stay focus: Πέντε κόλπα για να μείνουμε συγκεντρωμένοι - Τρόφιμα για ενίσχυση εγκεφάλου

Στην εποχή μας, που οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν διαρκώς να προλάβουν κάτι και που υπάρχει πολύ άγχος και μεγάλη πρόσληψη πληροφοριών, έχουμε όλοι λίγο-πολύ αντιμετωπίσει προβλήματα με τη συγκέντρωσή μας. Η αδυναμία μα σαν εστιάσουμε σε κάτι μπορεί να μειώσει την παραγωγικότητά μας στη δουλειά ή να μας δυσκολέψει να ολοκληρώσουμε κάποιο πρότζεκτ, ακόμη και να επηρεάσει τις σχέσεις μας με τους άλλους!

Υπάρχουν φορές που οι φίλοι μας εκνευρίζονται, επειδή, ενώ μιλάμε μαζί τους, πιάνουμε το κινητό μας και δείχνουμε να μην προσέχουμε αυτά που λένε ή γιατί κοιτάζουμε αλλού και δεν τους δίνουμε την απαραίτητη σημασία.

Αυτό συμβαίνει, γιατί σκεφτόμαστε την ίδια στιγμή πολλά πράγματα και θέλουμε να έχουμε έλεγχο τι γίνεται online ή τριγύρω μας. Τα ερεθίσματα είναι άπειρα και δεν μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτά.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά συνήθως δυσαρεστεί τους ανθρώπους, τους οποίους συναναστρεφόμαστε και τους κάνει να πιστεύουν ότι δεν ενδιαφερόμαστε για αυτούς και για τη σχέση που έχουμε μαζί τους.

Όταν η απόσπαση της προσοχής μας δε, έχει να κάνει με τον επαγγελματικό τομέα, όπως για παράδειγμα με την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή με την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου, τότε η αδυναμία μας να συγκεντρωθούμε μπορεί να μας κοστίσει και σε άλλα επίπεδα.

Ευτυχώς, υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να καταφέρουμε να παραμείνουμε παρόντες και συγκεντρωμένοι. Μερικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι:

Συχνή αλλαγή καθηκόντων και συγκέντρωση

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Harvard Business Review, ο μέσος εργαζόμενος αλλάζει καθήκοντα 1.200 φορές την ημέρα! Αυτή η συνεχής εναλλαγή από το ένα καθήκον στο άλλο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προσοχή και στην απόδοση μας.

Σημειώθηκε ότι οι εργαζόμενοι σε γραφείο δαπανούσαν κατά μέσο όρο μόνο 11 λεπτά σε ένα έργο πριν ασχοληθούν με ένα άλλο. Μόλις διακόπτονταν, χρειάζονταν κατά μέσο όρο 25 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αφού μεταβίβαζαν την προσοχή τους κατά μέσο όρο σε 2,2 άλλα καθήκοντα.

Αυτή η συνεχής εναλλαγή καθηκόντων έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δουλειάς μας. Πρόκειται για αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «κόστος αλλαγής καθήκοντος».

Μελέτη από το επιστημονικό περιοδικό Frontiers In Psychology σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση της εργασίας έχει κάνει τους εργαζομένους να επικεντρώνονται έντονα στο καθήκον τους μόνο για μικρές χρονικές περιόδους και να μεταπηδούν πολύ γρήγορα σε ένα άλλο καθήκον, χωρίς να περάσουν τους απαιτούμενους γνωστικούς χρόνους προθέρμανσης ή αποθεραπείας.

Μία άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neuropsychology τονίζει ότι το να κάνουμε ένα διάλειμμα μεταξύ δύο καθηκόντων μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για να μπούμε σε βάθος στο νέο καθήκον, βελτιώνοντας παράλληλα την ικανότητά μας να είμαστε ακριβείς και αποτελεσματικοί στην πορεία.

Αποφύγετε το multi-tasking

Γνωρίζουμε ότι το multi-tasking δεν λειτουργεί, όμως τι γίνεται με την επιρροή που έχει πάνω μας μακροπρόθεσμα;

Έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό Psychological and Cognitive Sciences, που αξιολόγησε πάνω από 200 φοιτητές, εξετάζει τα αρνητικά αποτελέσματα του να κάνουμε πολλά πράγματα την ίδια στιγμή.

Αυτό που προέκυψε από την εν λόγω έρευνα ήταν ότι όσοι ήταν multi-tasking ήταν πιο εύκολο να αποσπαστούν από άσχετες πληροφορίες στην οθόνη, λιγότερο ικανοί να φιλτράρουν μνήμες από παλαιότερες εμπειρίες και πιο αργοί στις αντιδράσεις τους, όταν τους ζητούσαν να αλλάξουν καθήκον.

Διαλογισμός και συγκέντρωση

Ο διαλογισμός μπορεί να αλλάξει την χημεία του εγκεφάλου μας και να έχει πολλές ευεργετικές συνέπειες στον οργανισμό μας, μια από αυτές είναι και η βελτίωση της προσοχής μας.

Όπως αναφέρθηκε σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Human Neuroscience ακόμα και μόλις 10 λεπτά διαλογισμού μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά μας να παραμένουμε προσηλωμένοι για περισσότερο χρονικό διάστημα.

Τρόφιμα για ενίσχυση εγκεφάλου και καλύτερη συγκέντρωση

Ορισμένα τρόφιμα συνδέονται με βελτιωμένη προσοχή και ενισχυμένη γνωστική λειτουργία.

Σε έρευνα στο Journal of the European Behavioural Pharmacology Society αναφέρεται ότι η καφεΐνη βελτιώνει την προσοχή, τόσο σε απλά όσο και σε πιο σύνθετα καθήκοντα, ενώ μία άλλη μελέτη, δημοσιευμένη στο Journals of Gerontology, απέδειξε ότι τα μύρτιλλα μπορούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους.

Ακόμα και η σοκολάτα έχει συνδεθεί με βελτιωμένη γνωστική λειτουργία σε υγιείς ενήλικες, σε μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Appetite.

Αξιολογήστε τον εαυτό σας

Η προσοχή μας είναι πολύ μεταβλητή, αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ άλλων από τη διάθεσή μας και τη συνολική υγεία μας.

Για παράδειγμα, όταν είμαστε κουρασμένοι ή συναισθηματικά αποσπασμένοι, μερικές από τις περιοχές του εγκεφάλου μας που σχετίζονται με τη συγκέντρωση είναι κάπως πιο απορυθμισμένες.

Μπορούμε, λοιπόν, να δοκιμάσουμε να κρατάμε ένα ημερολόγιο εργασίας, να ορίσουμε μια συγκεκριμένη διάρκεια μέσα στην οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουμε ένα πρότζεκτ, να βάλουμε δηλαδή χρονοδιάγραμμα.

Έπειτα, να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή να καταγράψουμε εάν ολοκληρώθηκε η εργασία μας, αν ήμασταν συγκεντρωμένοι ή όχι, τι ήταν αυτό που μας απέσπασε και αν και κατά πόσο ξεφύγαμε από το χρονοδιάγραμμα που θέσαμε.

Έτσι, μπορεί με την πάροδο του χρόνου, να καταλάβουμε πότε είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για τη συγκέντρωσή μας, πότε είμαστε πιο προσηλωμένοι και αν αυτό μας κάνει πιο παραγωγικούς.

Η διατήρηση της προσοχής μας στις μέρες μας, που οι αποσπάσεις είναι παντού, στα κινητά μας, στα «έξυπνα» ρολόγια μας, στην κίνηση στον δρόμο, μπορεί να φαίνεται σαν μια συνεχώς αυξανόμενη πρόκληση.

Ας κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να πάμε κόντρα σε αυτό, ας χαλαρώσουμε και ας εστιάσουμε σε αυτά που προέχουν για εμάς, χωρίς να μπερδεύουμε το μυαλό μας. Όλα χρειάζονται τον χρόνο τους και καθετί, για να γίνει σωστά, απαιτεί ολόκληρη την προσοχή μας!

Πηγή: Vita