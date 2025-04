Το Netflix μόλις κυκλοφόρησε μια ταινία που κλείνει... σπίτια

Το The Life List (Αύριο Είναι μια Καινούρια Μέρα) είναι η πιο πρόσφατη ρομαντική κωμωδία που κυκλοφόρησε στο Netflix. Οι ρομαντικές κωμωδίες συνδέονται συνήθως με συναισθήματα και ιστορίες που στο τέλος αφήνουν μια γλυκιά ή έστω γλυκόπικρη γεύση στους θεατές. Ωστόσο, το The Life List φαίνεται να πηγαίνει κόντρα στις προσδοκίες και να κλείνει... τα σπίτια των θεάτων!



Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξή της στο Entertainment Weekly, η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Sofia Carson δήλωσε ότι το κοινό που είδε τη δοκιμαστική προβολή της ρομαντικής κομεντί δεν έψαχνε για ένα κουτί χαρτομάντιλα για να στεγνώσει τα μάτια του, αλλά να χωρίσει με τον σύντροφό του.

To The Life List μας δείχνει ότι όντως, κάθε ταινία μπορεί να προκαλέσει ισχυρά συναισθήματα στο κοινό, όπως αποδεικνύει ο αριθμός των ζευγαριών που χώρισαν μετά την προβολή της ταινίας.

Τι συμβαίνει στο The Life List;

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Lori Nelson Spielman και αφηγείται την ιστορία της Alex (Sofia Carson), μιας νεαρής γυναίκας που εργάζεται στην εταιρεία καλλυντικών της μητέρας της Elizabeth (Connie Britton). Η Alex ζει με το φίλο της, τον Finn (Michael Rowland), σε ένα loft. Η ζωή που ζει η Alex, η οποία κατά γενική ομολογία θα θεωρούνταν από πολλούς σταθερή, ξαφνικά διαλύεται όταν η μητέρα της πεθαίνει από καρκίνο και της αφήνει κάποιες οδηγίες μέσω ενός DVD που άφησε πίσω της.



Προκειμένου να λάβει την κληρονομιά που της άφησε η μητέρα της, η Alex πρέπει να ολοκληρώσει αυτό που ονομάζεται «Η λίστα ζωής», μια σειρά από παιδικούς στόχους που η Alex επιθυμεί να επιτύχει στην ενήλικη ζωή της και τους οποίους διατύπωσε για τον εαυτό της σε ηλικία 13 ετών. Οι στόχοι, οι οποίοι φαίνεται να είναι λίγο πολύ σύμφωνοι με τους στόχους μιας νεαρής έφηβης, περιλαμβάνουν την ανάγνωση του Μόμπι Ντικ, την είσοδο σε ένα mosh pit, τη δημιουργία stand-up comedy και ίσως το πιο προβλέψιμο από όλα, την εύρεση της αληθινής αγάπης, η οποία, φυσικά, γίνεται άπιαστη και προβλέψιμη πλοκή. Κάπως έτσι η νεαρή γυναίκα ξεσκεπάζει οικογενειακά μυστικά, βρίσκει τον έρωτα – και τον εαυτό της.



Όπως είνα αναμενόμενο, μια ταινία όπως το The Life List πρόκειται να διχάσει κοινό και κριτικούς. Ενώ κάποιοι βρήκαν την ταινία αξιαγάπητη και ζεστή, με ένα μήνυμα σχετικά με την ολοκληρωμένη ζωή μετά από μια απώλεια, άλλοι την είδαν διαφορετικά, ότι είναι μια ταινία γεμάτη ρηχότητα που πατάει πάνω σε υπερβολικά ανακυκλωμένα τροπάρια και μοτίβα. Οι γνώμες σίγουρα ποικίλλουν και η απήχησή της επικεντρώνεται στο είδος των συναισθημάτων που θέλετε να σας προκαλεί μια ταινία.

Ωστόσο, όπως εξηγεί η Sofia Carson σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Entertainment Weekly, ορισμένες από τις αντιδράσεις για το The Life List ήταν σίγουρα εκπληκτικές. «Ο Adam (ο σκηνοθέτης Adam Brooks) μου τηλεφωνούσε συνέχεια μετά από δοκιμαστικές προβολές και μου έλεγε ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που [του έλεγαν]: "" ή "Κατέληξα να αλλάξω ή».H Carson αποδίδει κάποιες από τις έντονες αντιδράσεις των θεατών στα «» που τίθενται στην ταινία. «Αυτή είναι η ομορφιά αυτής της ταινίας», εξηγεί η ηθοποιός, «είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ρομαντική κομεντί». Ενώ οι αντιδράσεις του κοινού σίγουρα αποτέλεσαν έκπληξη για κάποιους, ο αντίκτυπος που είχαν στην Carson ήταν αρκετά σημαντικός, αφού όπως αποκαλύπτει,«Αυτή η ταινία με γύρισε πίσω σε εκείνη με πολλούς τρόπους. Έφυγα από το πλατό σαν μια διαφορετική Sofia... Έχω γράψει πρόσφατα τη δική μου "λίστα ζωής" και ήταν όμορφο να βλέπω μερικά από τα πράγματα που ονειρευόμουν να έχουν γίνει πραγματικότητα». Όσο για την ερμηνεία της στο The Life List, η Carson δηλώνει: «Το να παίζω την Alex Rose είναι κάτι τόσο όμορφο για μένα».Το The Life List κυκλοφόρησε στο Netflix στιςκαι είναι διαθέσιμο για στριμάρισμα.