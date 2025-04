VIDEO: Άγριο επεισόδιο Τραμπ με δημοσιογράφο του CNN στον Λευκό Οίκο - «Είστε αρρωστημένοι, κανάλι με χαμηλά νούμερα»

Ο Τραμπ, αφού παραχώρησε τον λόγο στη δημοσιογράφο με ειρωνικό τόνο αποκαλώντας το CNN «το κανάλι με τα χαμηλά νούμερα», αντέδρασε έντονα στην ερώτησή της για το αν ο Γκαρσία θα επιστρέψει στις ΗΠΑ, παραπέμποντας την ερώτηση στη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι και τον αναπληρωτή επιτελάρχη Στίβεν Μίλερ.

Οι δύο αξιωματούχοι παρέθεσαν επιχειρήματα που αφορούσαν απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση να διευκολύνει την επιστροφή του Γκαρσία από φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ.

«Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του;» διερωτήθηκε ο Τραμπ, συνεχίζοντας με επίθεση προς το CNN: «Γι’ αυτό δεν σας βλέπει κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι».

Trump on CNN: “I think they hate our country.” That’s what dictators do — they portray any media outlet they don’t control and that doesn’t praise their corrupt regimes 24/7 as the enemy of the state. pic.twitter.com/7BHPVWJf61

Η Κόλινς επέμεινε και απηύθυνε ξανά την ερώτηση στον πρόεδρο Μπουκέλε, ο οποίος απάντησε ότι «δεν πρόκειται να μεταφέρουμε έναν τρομοκράτη λαθραία στις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο Τραμπ παρενέβη εκ νέου, καταγγέλλοντας το CNN για μεροληψία.

Στο επεισόδιο παρενέβη και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ο Μίλερ επέκρινε τη δημοσιογράφο, η οποία υπενθύμισε ότι ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, μεταξύ αυτών και για τις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απέλασης.

BUKELE: "What you're doing with the border is remarkable - dropped, what, 95%?



TRUMP: "99.1% to be exact."



BUKELE: "Why are those numbers not in the media?"



TRUMP: "Well, they get 'em, but the fake news - you know, CNN over here doesn't want to put them out. They… pic.twitter.com/GGAxOXd0Yg