Εκατοντάδες τραυματίες και εικόνες καταστροφής από τεράστια έκρηξη στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν - Βίντεο και φωτογραφίες

ια ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 516 ατόμων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να δώσουν άμεσα λεπτομέρειες για την αιτία της καταστροφής.

«Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε αποβάθρα στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι», δήλωσε στην τηλεόραση ο τοπικός αξιωματούχος της λιμενικής αρχής Εσμαήλ Μαλεκιζάντεχ.

The number of injured people transferred to medical centers has reached 115, Fars reported https://t.co/OjXGTRUCzn