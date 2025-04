«Υπήρχαν πτώματα παντού», περιγράφουν διασωθέντες στο Βανκούβερ - Εννέα οι νεκροί, άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3 — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Ο οδηγός του μαύρου SUV αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στο πλήθος έχει συλληφθεί και σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης του Καναδά είναι 30 ετών από το Βανκούβερ. Το συμβάν έγινε περίπου στις οκτώ το βράδυ τοπική ώρα, όταν μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν την Ημέρα του Λάπου Λάπου, διευκρίνισε ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ σε ανάρτησή του στο X Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

I am shocked and deeply saddened by the horrific incident at today’s Lapu Lapu Day event. We will work to provide more information as soon as we can, but at this time @VancouverPD have confirmed that there are a number of fatalities and multiple injuries. Our thoughts are with… — Mayor Ken Sim (@KenSimCity) April 27, 2025

«Υπήρχαν πτώματα παντού» Η Άμπιγκεϊλ Αντίσο διηγήθηκε στην τοπική εφημερίδα Vancouver Sun ότι βρισκόταν μαζί με φίλους στο φεστιβάλ όταν άκουσε δυνατούς θορύβους και στη συνέχεια ουρλιαχτά. «Υπήρχαν πτώματα. Είχαν συνθλιβεί. Ορισμένοι είχαν ήδη πεθάνει», είπε. Ο Ντέιλ Σελίπε που βρισκόταν μαζί της σημείωσε ότι είδε παιδιά που είχαν τραυματιστεί. Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το AFP δείχνουν ένα μαύρο όχημα SUV, το μπροστινό μέρος του οποίου έχει υποστεί μεγάλη ζημιά, να βρίσκεται σταματημένο σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια, που έχει παντού στις άκρες του καντίνες. Λίγα μέτρα μακριά βρίσκονται διασώστες που φροντίζουν ανθρώπους που κείτονται στο έδαφος. «Δεν ξέρουμε ποιον να πρωτοβοηθήσουμε (...) Είναι συγκλονιστικό», είχε δηλώσει νωρίτερα η Τζεν Ιντάμπα-Καστανέτο, επικεφαλής ασφάλειας του φεστιβάλ, στον τοπικό ενημερωτικό ιστότοπο Vancouver Is Awesome, σημειώνοντας ότι είδε «πτώματα παντού». «Πενθούμε όλοι μαζί σας»: Το μήνυμα του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ «Έχω συγκλονιστεί και είμαι βαθιά λυπημένος για το τρομερό συμβάν στη σημερινή εκδήλωση για την Ημέρα του Λάπου Λάπου», σημείωσε ο δήμαρχος του Βανκούβερ στην ανάρτησή του. «Η σκέψη μας βρίσκεται με όλους όσοι επλήγησαν και την φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1 — Karm Sumal (@KarmSumal) April 27, 2025

Άγνωστα παραμένουν για την ώρα τα κίνητρα του δράστη. Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν σωστικά συνεργεία και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο, την ώρα που αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται στο έδαφος, τραυματισμένοι.

Canadian police say people killed after SUV plows into street festival in Vancouver. Driver in custody



Multiple people have been killed & injured after a driver plowed into a crowd at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, according to police reports.#Vancouver… pic.twitter.com/i4eMSZq5E8 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 27, 2025

«Πενθούμε όλοι μαζί σας», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος προβλεπόταν να μεταβεί στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας σήμερα για τις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του. «Οι σκέψεις μου βρίσκονται με την φιλιππινέζικη κοινότητα και με όλα τα θύματα που είχε στο στόχαστρο αυτή η παράλογη επίθεση», σχολίασε στο X ο Πιερ Πουαλιέβρ, ο επικεφαλής των συντηρητικών για τις βουλευτικές εκλογές και βασικός αντίπαλος του Μαρκ Κάρνεϊ, «εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών» για τα κίνητρα του δράστη.

I am devastated to hear about the horrific events at the Lapu Lapu festival in Vancouver earlier this evening.



I offer my deepest condolences to the loved ones of those killed and injured, to the Filipino Canadian community, and to everyone in Vancouver. We are all mourning with… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 27, 2025