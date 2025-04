Video: Πανικός στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Πορτογαλίας - Ακινητοποιημένο το μετρό, περπατούν ανάμεσα στις ράγες οι επιβάτες

Συγκεκριμένα, στην Πορτογαλία, υπάρχουν αναφορές ότι περιοχές σε όλη τη χώρα είναι χωρίς ρεύμα, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος E-REDES, η διακοπή του ρεύματος προκλήθηκε από «πρόβλημα στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο επηρέασε το εθνικό δίκτυο».

Βίντεο που απεικονίζουν επιβάτες να βγαίνουν από το ολοσκότεινο μετρό κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Σε άλλα βίντεο, φαίνονται άνθρωποι να κατεβαίνουν από το σταματημένο μετρό της Λισαβόνας και να προχωρούν με τα πόδια σε δύσβατους δρόμους ανάμεσα στις ράγες.

Χάος στο κέντρο του Πόρτο Χάος επικρατεί στο κέντρο του Πόρτο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια. Ειδικότερα στους δρόμους Clérigos και Aliados, το πρόβλημα είναι τεράστιο.

Χάος επικρατεί στο κέντρο του Πόρτο, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια. Ειδικότερα στους δρόμους Clérigos και Aliados, το πρόβλημα είναι τεράστιο.

Οι οδηγοί προσπαθούν να συντονίσουν μόνοι τους την κυκλοφορία, σε δύο αρτηρίες που έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες οχήματα.

#Breaking

A large-scale power outage has significantly impacted the #Iberian_Peninsula, leaving the majority of #Spain and #Portugal without electricity. https://t.co/b0wt4KLjBE

The incident resulted from a failure in a high-voltage interconnector in France, disrupting power… pic.twitter.com/MRgE8M9ARi