Μακροζωία: Τρώνε αυτά τα 3 τρόφιμα κάθε μέρα και ξεπερνούν τα 100 – Τι καταναλώνουν

Σε μια αποστολή για την ανακάλυψη των μυστικών τους, επισκέφθηκε την πόλη Νικόγια, στη βόρεια Κόστα Ρίκα, και παρατήρησε ότι οι ντόπιοι κατανάλωναν καθημερινά τρία απλά τρόφιμα: καλαμπόκι, μαύρα φασόλια και κολοκύθα.

Ο Buettner παρακολούθησε με προσοχή την 102 ετών Dora Bustos ενόσω μαγείρευε. «Το καλαμπόκι, που συνήθως καταναλώνεται με τη μορφή τορτίγιας, είναι βασικό στοιχείο της διατροφής τους και αποτελεί εξαιρετική πηγή σύνθετων υδατανθράκων, πλούσιων σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες» εξήγησε στη σειρά του στο Netflix «Live to 100: Secrets of the Blue Zones». «Το καλαμπόκι απελευθερώνει και νιασίνη, η οποία είναι γνωστή για τη συμβολή της στη μείωση της χοληστερόλης» πρόσθεσε.

Το δεύτερο βασικό συστατικό της διατροφής τους είναι τα μαύρα φασόλια, τα οποία «περιέχουν αντιοξειδωτικές χρωστικές ουσίες, όπως αυτές που περιέχουν τα μύρτιλα». Σημείωσε επίσης ότι είναι «πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν και στον καθαρισμό του παχέος εντέρου».

Το τρίτο βασικό υλικό της διατροφής τους είναι η κολοκύθα, που «αποτελεί καλή πηγή βιταμινών Α, Β και C και είναι πλούσια σε μέταλλα, όπως το κάλιο και το μαγνήσιο».

Η «δίαιτα των Τριών Αδελφών»

Ενώ τα τρία αυτά υλικά έχουν από μόνα τους εξαιρετική θρεπτική αξία, ο Buettner επεσήμανε ότι η «πραγματική μαγεία» βρίσκεται στον συνδυασμό τους, δημιουργώντας τη λεγόμενη «δίαιτα των Τριών Αδελφών».

Όπως εξήγησε: «Η πραγματική μαγεία έγκειται στον συνδυασμό των φασολιών, της κολοκύθας και του καλαμποκιού. Το σώμα μας χρειάζεται εννέα αμινοξέα, τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών, για να παράγει μυϊκή μάζα, και τα ζωικά προϊόντα, όπως το κρέας, τα ψάρια και τα αυγά, παρέχουν και τα εννέα».

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της διατροφής είναι ότι υπερτερεί των ζωικών προϊόντων ως προς δύο σημαντικούς τομείς. Σύμφωνα με τον ίδιο «αντίθετα με το κρέας, τα ψάρια και τα αυγά, τα οποία περιέχουν χοληστερόλη και κορεσμένα λιπαρά, η δίαιτα των Τριών Αδελφών προσφέρει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα χωρίς τα κορεσμένα λιπαρά και τη χοληστερόλη».

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr