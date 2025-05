Ο Νετανιάχου υπόσχεται αντίποινα στους Χούθι για τον πύραυλο στο Ισραήλ: Θα υπάρξουν επιθέσεις

«Έχουμε δράσει εναντίον τους στο παρελθόν και θα δράσουμε (και) στο μέλλον αλλά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες (...) αυτό δεν θα περάσει με "ένα μοναδικό μπουμ" αλλά θα υπάρξουν "πολλά μπουμ"», είπε ο Νετανιάχου σε ένα βίντεο στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram.

Η επίθεση των Χούθι

Υπενθυμίζεται πως ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι έπεσε κοντά στο κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο του Ισραήλ, το Μπεν Γκουριόν, στέλνοντας μια στήλη καπνού στον ουρανό και προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

The massive crater created by the Houthi ballistic missile impact this morning near Ben Gurion International Airport in Central Israel. The missile impacted next to an access road outside the airport, with the crater measured to be 25 meters across and several meters deep