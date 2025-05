Ακυρώνονται πτήσεις από Κύπρο προς Ισραήλ - Φοβούνται οι εταιρείες μετά το χτύπημα πυραύλου

Συγκεκριμένα πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Hermes Airports αναφέρουν ότι σήμερα από το αεροδρόμιο της Λάρνακας ακυρώθηκε μία αναχώρηση προς το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και τρεις αφίξεις.

Επίσης από το αεροδρόμιο της Πάφου ακυρώθηκαν δύο αναχωρήσεις προς το αεροδρόμιο του Τέλ Αβίβ και τρεις αφίξεις.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ μετά το χτύπημα πυραύλου των Χούθι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ο όμιλος Lufthansa - στον οποίο ανήκουν επίσης η SWISS, η Austrian Airlines και η Brussels Airlines - σταμάτησε όλες τις πτήσεις προς το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ που ήταν προγραμματισμένες να αναχωρήσουν την Κυριακή από τη Φρανκφούρτη, τη Βιέννη, τη Ζυρίχη και το Μόναχο, μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με την Times of Israel.

Η Wizz Air ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τις πτήσεις της προς το Ισραήλ μέχρι το πρωί της Τρίτης, ενώ «παρακολουθεί στενά την κατάσταση». Η ισπανική αεροπορική εταιρεία Air Europa διέκοψε την προγραμματισμένη πτήση της από τη Μαδρίτη προς το Τελ Αβίβ, επικαλούμενη «λόγους ασφαλείας».

Η Air France ακύρωσε επίσης τις κυριακάτικες πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ. Ο αμερικανικός αερομεταφορέας Delta Air Lines ακύρωσε την απογευματινή πτήση της Κυριακής που αναχωρούσε από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης προς το Μπεν Γκουριόν, αλλά δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις υπηρεσίες πτήσεων προς το Ισραήλ.

Η British Airways ανακοίνωσε, επίσης, την Κυριακή ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 7 Μαΐου. «Παρακολουθούμε συνεχώς τις συνθήκες λειτουργίας και έχουμε λάβει την απόφαση να αναστείλουμε όλες τις πτήσεις μας από και προς το Τελ Αβίβ, μέχρι και την BA405 την Τετάρτη 7 Μαΐου», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.



The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport's perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy