Ζελένσκι: Ζητά λιγότερο διάλογο, περισσότερη πίεση στον Πούτιν

Οι επιθέσεις προκάλεσαν τραυματισμούς αμάχων και σοβαρές ζημιές σε υποδομές, ενώ το γεωγραφικό εύρος των χτυπημάτων εκτείνεται από την περιφέρεια Τσερνίχιβ έως τη Χμελνίτσκι και από το Χάρκοβο μέχρι την Οδησσό. Ήταν, όπως είπε, η τρίτη συνεχόμενη νύχτα ρωσικής τρομοκρατίας με συνδυασμένες επιθέσεις από drones και πυραύλους.





Our air defense forces and rescuers were working all night. The Russian army launched the largest number of drones against our cities and communities since the beginning of the full-scale war — 355 attack UAVs, mostly "Shaheds." There were also 9 cruise missiles. Sadly, there are…