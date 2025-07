Ο Τραμπ υπόσχεται στην Ουκρανία περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot - Θα σταλούν από ευρωπαϊκές χώρες

«Θα τους στείλουμε Patriot, που χρειάζονται απελπιστικά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μόλις δυο εβδομάδες αφού η Ουάσιγκτον ανακοίνωνε την αναστολή των παραδόσεων ορισμένων ειδών όπλων και πυρομαχικών στο Κίεβο, επικαλούμενη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η επάρκεια εφοδίων των δικών της ενόπλων δυνάμεων.

Δεν αποκαλύψε συγκεκριμένους αριθμούς ή τον χρόνο παράδοσης των συστημάτων. «Δεν έχω αποφασίσει για τον αριθμό ακόμα, αλλά θα τα έχουν, επειδή χρειάζονται προστασία», συνέχισε.

President Donald Trump has confirmed that the United States will provide Ukraine with Patriot air defense systems as part of its ongoing military assistance: "We basically are going to send them various pieces of very sophisticated military and they are going to pay us 100% for… pic.twitter.com/zKKFBRisGh