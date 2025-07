Η Ισπανία πνίγεται από τις πλημμύρες, η Βρετανία καίγεται από τη ζέστη - Εικόνες αποκάλυψης σε δημοφιλή θέρετρα

Οι μισές από τις 50 επαρχίες της χώρας έχουν λάβει προειδοποιήσεις από την Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία (AEMET) αυτή την εβδομάδα.









Βίντεο και πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γραφικά ισπανικά σοκάκια να μετατρέπονται σε ποτάμια, καθώς τα νερά παρασύρουν ό,τι βρουν μπροστά τους, περνώντας από καταστήματα και εστιατόρια.

