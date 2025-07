Πενταμερής: Η Βρετανία ζητά «ευελιξία» - Η Κυβέρνηση δεν ανησυχεί

Ερωτηθείς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κατά πόσο η κυβέρνηση ανησυχεί για τη στάση που θα τηρήσει η Βρετανία στη διάρκεια της διάσκεψης, είπε, ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ως ο συντάκτης σχετικών κειμένων για το κυπριακό στα ΗΕ, αλλά και μέσα από πολλές τοποθετήσεις και επίσημες δηλώσεις το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο, είναι απόλυτα προσηλωμένο στη συμφωνημένη βάση λύσης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως ακριβώς καθορίζεται μέσα από τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ.»

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης υπενθύμισε τη στάση αρχών που τήρησε το ΗΒ στην τελευταία πολυμερή διάσκεψη της Γενεύης, όπου επανέλαβε την προσήλωση σε αυτό το πλαίσιο των ΗΕ και τις πολλές όπως είπε τοποθετήσεις πρόσφατα, από τον Υπουργό Εξωτερικών του ΗΒ και από τον ίδιο τον Βρετανό Πρωθυπουργό.

"As a guarantor power, the penholder on 🇨🇾 matters at the UNSC & a friend to all parties, the UK supports the UN-led process for an agreed settlement. We are engaging all parties to encourage the flexibility needed to return to talks. We will be at the next 5+1 meeting in NY." pic.twitter.com/W60mKHeI6h