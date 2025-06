Κομισιόν: Έδωσε το πράσινο φως για να υιοθετήσει η Βουλγαρία το ευρώ από το 2026

Το φτωχότερο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να υιοθετήσει ευρώ, ως επίσημο νόμισμά του από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες και τη Φρανκφούρτη, η Σόφια πληροί τα τέσσερα κριτήρια ονομαστικής σύγκλισης. Ήτοι, σταθερότητα τιμών, υγιή δημόσια οικονομικά, σταθερότητα συναλλαγματικής ισοτιμίας, και σταθερά μακροπρόθεσμα επιτόκια.

Bulgaria has made good progress towards economic convergence with the euro area. This paves the way for Bulgaria to adopt the euro as of 1 January 2026 and become the 21st EU Member State to join the euro area, says Chief Economist Philip R. Lane.

Παρά τις εσωτερικές πολιτικές διαφωνίες, τόσο η Κομισιόν όσο και η ΕΚΤ διαπιστώνουν ότι η Βουλγαρία έχει δείξει εδώ και καιρό τη δέσμευσή της να ενταχθεί στο ενιαίο νόμισμα, έχοντας ήδη κάνει τα βασικά βήματα προς αυτό το σκοπό. Η Σόφια έχει συνδέσει το λεβ με το ευρώ ήδη από το 1999, ενώ συμμετέχει και στις διαδικασίες για την τραπεζική ένωση, από το 2020.

Το Συμβούλιο της ΕΕ θα λάβει τις τελικές αποφάσεις σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία τον ερχόμενο μήνα, μετά από συζητήσεις στο πλαίσιο του Eurogroup και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΚΤ διατυπώσουν τις γνώμες τους.

Ωστόσο η προοπτική ένταξης της χώρας στο ευρώ δεν φαίνεται να συγκινεί ιδιαίτερα τους πολίτες της γείτονος. Το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Σόφιας για να δείξουν την αντίθεσή τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι πολίτες της Βουλγαρίας είναι μοιρασμένοι ως προς την αποδοχή της ένταξης της χώρας τους στην Ευρωζώνη. Το 50% των Βουλγάρων, κυρίως κάτοικοι της Σόφιας και άλλων αστικών περιοχών τάσσονται υπέρ του ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 50%, κυρίως κάτοικοι αγροτικών περιοχών αντιτίθενται σε αυτή την προοπτική.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε χαρακτηριστικά «Το ευρώ είναι ένα από τα σύμβολα της ευρωπαϊκής δύναμης και ενότητας. Σήμερα, η Βουλγαρία βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην υιοθέτησή του ως νομίσματος. Χάρη στο ευρώ, η οικονομία της Βουλγαρίας θα γίνει ισχυρότερη, με περισσότερες εμπορικές συναλλαγές με τους εταίρους της ζώνης του ευρώ, άμεσες ξένες επενδύσεις, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ποιοτικές θέσεις εργασίας και πραγματικά εισοδήματα. Και η Βουλγαρία θα πάρει τη θέση που της αξίζει στη διαμόρφωση των αποφάσεων στην καρδιά της ζώνης του ευρώ. Συγχαρητήρια, Βουλγαρία!».

Today, Bulgaria is one step closer to adopting the euro.



This will mean more investment and trade with euro area partners, and more stability and prosperity for the Bulgarian people.



Bulgaria will also take its rightful place in shaping euro area decisions.



Congratulations!