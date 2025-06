Video - Reuters: Η απάντηση της Ρωσίας στην Ουκρανία για τον «ιστό αράχνης» δεν έχει έρθει ακόμα

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισαν πως η πλήρης ρωσική αντίδραση ενδέχεται να καθυστερήσει λίγες ημέρες, αλλά θα περιλαμβάνει πιθανότατα επιθέσεις με πυραύλους, drones και άλλα εναέρια μέσα, εστιάζοντας σε μη αναμενόμενους στόχους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς, η απάντηση θα είναι «ασύμμετρη» σε σχέση με την ουκρανική επιδρομή.

Ήδη την Παρασκευή, η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου, την οποία το Υπουργείο Άμυνας της Μόσχας χαρακτήρισε ως πλήγμα σε στρατιωτικούς και συναφείς στόχους, απαντώντας σε «τρομοκρατικές ενέργειες» της Ουκρανίας. Ωστόσο, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι αυτό αποτελεί μόνο την αρχή της αντίδρασης.

Αναμένεται χτύπημα σε κυβερνητικά και κέντρα υψηλού συμβολισμού





Δυτική διπλωματική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία πιθανώς θα εντείνει τις επιθέσεις σε «συμβολικούς στόχους», όπως κυβερνητικά κτήρια στο Κίεβο, με σκοπό να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στην ουκρανική ηγεσία. Ανώτερος δυτικός διπλωμάτης προειδοποίησε ότι η απάντηση της Μόσχας θα είναι «τεράστια, αδυσώπητη και βάναυση», αλλά υπογράμμισε ότι «οι Ουκρανοί είναι γενναίος λαός».

Ο Μάικλ Κόφμαν, ειδικός στη ρωσική στρατηγική στο thinktank «Carnegie Endowment», εκτίμησε ότι στόχος της Ρωσίας μπορεί να είναι η ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) και άλλα περιφερειακά κέντρα πληροφοριών ή βιομηχανίες αμυντικού εξοπλισμού. Όπως σημείωσε, η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς για να τιμωρήσει τους υπευθύνους της επιδρομής. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η δυνατότητα της Ρωσίας για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση είναι «περιορισμένη», καθώς έχει ήδη αναπτύξει σημαντικό μέρος των δυνάμεών της.



Η ουκρανική επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης»

Το Κίεβο αποκάλυψε ότι η εντυπωσιακή επιχείρηση της Κυριακής πραγματοποιήθηκε με 117 drones, τα οποία εκτοξεύτηκαν βαθιά μέσα από ρωσικό έδαφος και φέρονται να είχαν μεταφερθεί κοντά στις ρωσικές βάσεις μέσω φορτηγών. Η αποστολή είχε την κωδική ονομασία "Spider’s Web" (Ιστός της Αράχνης) και προετοιμαζόταν για 18 μήνες.



Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι χτυπήθηκαν περίπου 20 πολεμικά αεροσκάφη, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 καταστράφηκαν, αριθμός μικρότερος από αυτόν που ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ρωσία αρνήθηκε ότι χάθηκαν αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι η ζημιά θα αποκατασταθεί, ωστόσο Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ έκαναν λόγο για σοβαρές απώλειες, ακόμη και σε αεροσκάφη που μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα.

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Τραμπ και προειδοποιήσεις για το μέλλον



Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη, κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος τού εξέφρασε την πρόθεσή του να απαντήσει στην ουκρανική επίθεση. Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε: «Δεν μου άρεσε. Του είπα: "Μην το κάνεις. Δεν πρέπει να το κάνεις. Σταμάτα"». Στη συνέχεια δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν πρόκειται να είναι όμορφο. Υπάρχει πολύ μίσος».



Ο Λευκός Οίκος και οι πρεσβείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον δεν σχολίασαν προς το παρόν τις εξελίξεις.



Η ένταση βαθαίνει, και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την πιθανότητα μιας νέας φάσης στον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας, με αυξημένη ένταση, νέα όπλα και συμβολικές επιθέσεις σε βάθος.