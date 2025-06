Συγκεκριμένα το βίντεο αναρτήθηκε στην ομάδα Κάποτε στη Λάρνακα / Once upon a time in Larnaca στο facebook, το οποίο έγινε με αφορμή ρεπορτάζ της τοτς εποχής για τις εκδηλώσεις του Κατακλυσμού στη πόλη του Ζήνωνα το μακρινό 1999.

Στο βίντεο φαίνεται πως χιλιάδες Κύπριοι επισκέφθηκαν την παραλία των φοινικούδων για να απολαύσουν το πρόγραμμα που είχε ετοιμάσει ο Δήμος Λάρνακας.

Δείτε το βίντεο: