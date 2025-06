Το άγριο φρούτο – βάλσαμο για την ελκώδη κολίτιδα

Συγκεκριμένα, η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Science of Food and Agriculture αποκάλυψε ότι ορισμένα εκχυλίσματα από το κούμαρο (Arbutus unedo) επέδειξαν προστατευτική δράση κατά της ελκώδους κολίτιδας. Η ελκώδης κολίτιδα είναι μια χρόνια πάθηση που προκαλεί κοιλιακό πόνο, απώλεια βάρους και ναυτία, καθώς και απώλεια της ακεραιότητας του βλεννογόνου και διήθηση φλεγμονωδών κυττάρων. Πρόκειται για μια από τις πιο επώδυνες και εξουθενωτικές πεπτικές διαταραχές που πλήττουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Αυτό το μεσογειακό φρούτο έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία νεφρικών παθήσεων, ουρολογικών προβλημάτων, καρδιαγγειακών διαταραχών και δερματικών παθήσεων, ενώ έχει επίσης αντιδιαβητικές και διουρητικές ιδιότητες.

Τι εξέτασε η μελέτη

Για τη μελέτη τους, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Τζεντούμπα στην Τυνησία δοκίμασαν διαφορετικές δόσεις εκχυλίσματος καρπών της κουμαριάς σε αρουραίους με πειραματικά προκληθείσα ελκώδη κολίτιδα. Στο πείραμα, χώρισαν 30 ενήλικους αρσενικούς αρουραίους σε έξι ομάδες των πέντε ζώων η κάθε μία. Μία ομάδα χρησίμευσε ως υγιής ομάδα ελέγχου, ενώ μία άλλη έλαβε μόνο τη χημική ουσία που προκαλεί κολίτιδα. Τέσσερις επιπλέον ομάδες υποβλήθηκαν σε προληπτική θεραπεία με διαφορετικές δόσεις εκχυλίσματος από το δέντρο της κουμαριάς ή με σουλφασαλαζίνη, για επτά ημέρες πριν τους χορηγηθεί η χημική ουσία που προκαλεί κολίτιδα.

Διαπίστωσαν ότι τα ζώα που είχαν υποβληθεί σε προληπτική χορήγηση του εκχυλίσματος παρουσίασαν σημαντικά μειωμένη φλεγμονή, λιγότερες βλάβες στους ιστούς και καλύτερη διατήρηση της προστατευτικής επένδυσης του παχέος εντέρου σε σύγκριση με τα ζώα που δεν είχαν υποβληθεί σε θεραπεία. Όσα ζώα έλαβαν την υψηλότερη δόση του εκχυλίσματος εμφάνισαν ποσοστό προστασίας 80% από τη βλάβη της κολίτιδας. Αυτό ήταν σχεδόν εξίσου αποτελεσματικό με τη σουλφασαλαζίνη, ένα συμβατικό φάρμακο που συνήθως συνταγογραφείται για τη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας στους ανθρώπους, το οποίο παρουσίασε ποσοστό προστασίας 75% στην ίδια μελέτη.

Το εκχύλισμα φάνηκε επίσης να λειτουργεί μέσω πολλών μηχανισμών ταυτόχρονα. Από τη μία, μείωσε το οξειδωτικό στρες, δηλαδή την κυτταρική βλάβη που προκαλείται από επιβλαβή μόρια. Επιπλέον, συνέβαλε στην επαναφορά της φυσικής άμυνας του οργανισμού στο παχύ έντερο. Η χημική ουσία που χρησιμοποιήθηκε για την πρόκληση κολίτιδας είχε μειώσει σημαντικά προστατευτικά ένζυμα, αλλά το εκχύλισμα απέτρεψε αυτή την πτώση, ιδιαίτερα σε υψηλότερες δόσεις.

Το εκχύλισμα βοήθησε επίσης στην αποκατάσταση των φυσιολογικών επιπέδων ασβεστίου και σιδήρου στο αίμα, τα οποία αυξάνονται κατά τη διάρκεια φλεγμονωδών επεισοδίων. Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, το οξικό οξύ έριξε τα φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου και σιδήρου στο αίμα. Αλλά τόσο το εκχύλισμα όσο και το πρότυπο φάρμακο βοήθησαν να επανέλθουν τα επίπεδα αυτά στο φυσιολογικό.

Τέλος, οι εξετάσεις αίματος έδειξαν ότι τα ζώα που έλαβαν θεραπεία είχαν πολύ λιγότερα σημάδια φλεγμονής. Σε αρουραίους με κολίτιδα, ορισμένοι δείκτες στο αίμα αυξήθηκαν, αλλά το εκχύλισμα βοήθησε να μειωθούν αυτά τα επίπεδα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι προστατευτικές επιδράσεις του φρούτου οφείλονται στα υψηλά επίπεδα φυσικών φυτικών ενώσεων που περιέχει. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι καρποί και τα φύλλα της κουμαριάς είναι πλούσια σε συστατικά που ενισχύουν την υγεία, όπως αντιοξειδωτικά και άλλες ευεργετικές χημικές ουσίες. Οι φυσικές αυτές θεραπείες, προτείνουν, θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τις υπάρχουσες θεραπείες.

Συμπερασματικά, η έρευνα αυτή προσφέρει ελπίδα στους ανθρώπους που ζουν με ελκώδη κολίτιδα παγκοσμίως. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, προσφέροντας σημαντικά οφέλη χωρίς τις παρενέργειες των συμβατικών φαρμάκων.

