iPhone: Το iOS26 ανακοινώθηκε και ορισμένοι χρήστες δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι όσο η Apple

Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ο νέος σχεδιασμός, αλλά υπάρχουν επίσης πολλές μικρότερες βελτιώσεις και προσθήκες που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το iPhone σας καθημερινά.

Η Apple προσθέτει μια λειτουργία που βασίζεται στην Apple Intelligence και μπορεί να μεταφράζει κείμενο στην οθόνη σας και να μεταφράζει την ομιλία κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης. Η εταιρεία ενσωματώνει τη λειτουργία στα Μηνύματα, το FaceTime και την εφαρμογή Τηλέφωνο και η Apple δηλώνει ότι τα μοντέλα της για τη Ζωντανή Μετάφραση τρέχουν εξ ολοκλήρου στη συσκευή σας για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Στα Μηνύματα, το iOS 26 προσθέτει πολλές ενημερώσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τις ομαδικές συνομιλίες. Θα μπορείτε να προσαρμόσετε το φόντο μιας συνομιλίας για να της δώσετε περισσότερη προσωπικότητα. Για να βοηθήσετε στη λήψη ομαδικών αποφάσεων ή να λάβετε μια γνώμη για κάτι, μπορείτε να δημιουργήσετε δημοσκοπήσεις. Και, επιτέλους, η Apple προσθέτει δείκτες πληκτρολόγησης στις ομαδικές συνομιλίες, γεγονός που θα τις κάνει να μοιάζουν πιο ζωντανές.

Η Apple έχει μια νέα σχεδιαστική δομή που ονομάζεται «Liquid Glass» και εισάγεται σε όλες τις συσκευές της εταιρείας, όχι μόνο στο iPhone. Είναι εμπνευσμένο από το λογισμικό visionOS που χρησιμοποιείται με τα ακουστικά Vision Pro της Apple και διαθέτει μεγάλη ημιδιαφάνεια που σύμφωνα με την Apple «συμπεριφέρεται σαν γυαλί στον πραγματικό κόσμο». Τα στοιχεία στην οθόνη χρησιμοποιούν πλέον «απόδοση σε πραγματικό χρόνο» που τους επιτρέπει να αντιδρούν στην κίνηση με ανταύγειες και αλλαγές χρώματος.

Φαίνεται ότι οι αλλαγές από το Liquid Glass θα αγγίξουν σχεδόν κάθε μέρος του λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών, των κουμπιών, των ρυθμιστικών, του Κέντρου Ελέγχου και της αρχικής σας οθόνης. Οι μπάρες καρτελών θα αλλάξουν επίσης λόγω του Liquid Glass, συρρικνώνοντας και επεκτείνοντας καθώς κάνετε κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω.

Για ορισμένους χρήστες η ανακοίνωση της νέας σχεδιαστικής δομής που θα εφαρμοστεί με το iOS26 δεν αποτέλεσε θετική εξέλιξη, με πολλούς από αυτούς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στο Twitter (X). Μερικοί χρήστες σύγκριναν τον νέο σχεδιασμό με την αντίστοιχη ημιδιαφανή δομή που έχει το λειτουργικό σύστημα Windows 7, το οποίο βγήκε στην κυκλοφορία πριν από 16 χρόνια, το 2009.

Ή ακόμα και τα Windows Vista, που έχουν ενηλικιωθεί πλέον.

Το ημιδιαφανές στυλ που διαθέτει το iOS26 δεν εκτιμήθηκε ιδιαίτερα και για την ευκολία του στην ανάγνωση.

this just seems harder to read? #ios26 pic.twitter.com/GJeHgYUHKJ