Σου αρέσει το κρασί; Επισκέψου το οινοποιείο όπου δοκιμάζεις στα τυφλά και μαντεύεις ποιο είναι ποιο

Η μοναδική αρχιτεκτονική του κτιρίου, η τοποθεσία, οι ενδιαφέρουσες θεματικές ξεναγήσεις και – κυρίως – τα κρασιά του Οινοποιείου αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Ανάμεσα λοιπόν στα wine tasting που διοργανώνει ξεχωρίζει η τυφλή Γευσιγνωσία Κρασιού. Στόχος βέβαια είναι να οξύνετε τις αισθήσεις σας. Χωρίς όραση, μόνο όσφρηση και γεύση... Θα δοκιμάσεις 4 κρασιά στα τυφλά και θα μαντέψεις ποιο είναι ποιο.

Μαζί με το αγαπημένο σου κρασί θα απολαύσεις τυριά & αλλαντικά, ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψής σου θα κάνεις και περίπατο στο αμπέλι αλλά και ξενάγηση στους χώρους οινοποίησης και παλαίωσης.

Μία εμπειρία ιδανική για παρέες, οικογένειες ή εταιρικές δράσεις.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Καθημερινές: 11:00 – 13:00 & 13:30 – 15:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Απαραίτητη κράτηση τουλάχιστον 1 μέρα πριν

Κόστος: €220 (up to 4 people / έως 4 άτομα) - €55 per person (for 5–6 people / για 5–6 άτομα)