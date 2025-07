Το Συμβούλιο Ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Βερολίνο ενέκρινε προκαταρκτικά την αίτηση για τα 40 αεροπλάνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επικαλούμενη εμπιστευτικές πληροφορίες.

Germany has approved a delivery of 40 Eurofighter Typhoon aircraft to NATO ally Turkey, sources say https://t.co/4YFLWmWinb