Ανάγκες σε τρόφιμα για δύο οικογένειες στη Λευκωσία: Ζουν με βραστά μακαρόνια εδώ και μέρες

Η πρώτη περίπτωση αφορά μια μονογονεϊκή μητέρα, η οποία, όπως σημειώνεται, «παλεύει κάνοντας δύο δουλειές, όμως βρέθηκε σε πολύ δύσκολη στιγμή, με αποτέλεσμα η οικογένεια να τρέφεται εδώ και πάνω από μια εβδομάδα μόνο με βραστά μακαρόνια».

Η δεύτερη αφορά μια πολυμελή οικογένεια που λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες.

Οι βασικές ανάγκες αφορούν τρόφιμα, κυρίως ψυγείου, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης, όπως προϊόντα ατομικής και οικιακής καθαριότητας. Υπάρχει επίσης άμεση ανάγκη για πάνες μεγέθους 4-5 και μωρομάντηλα.

Η ομάδα καλεί όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν να επικοινωνήσουν με μήνυμα στη σελίδα της, ενώ η συλλογή των ειδών γίνεται στη Λευκωσία, είτε στον Στρόβολο είτε στον χώρο Make Over Your Self στη Λεωφόρο Γιάννη Κρανιδιώτη στα Λατσιά.