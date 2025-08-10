Μιχάλης Μητρούσης: Πέρασα ξυστά από τον θάνατο, αλλά του ξέφυγα και συνεχίζω τη ζωή

«Εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνεις. Μετά κατάλαβα ότι πέρασα ξυστά από τον θάνατο. Ο θάνατος πέρασε δίπλα μου αλλά ευτυχώς με προσπέρασε. Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Του ξέφυγα και συνεχίζω τη ζωή μου», είπε ο Μιχάλης Μητρούσης σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα

Όσον αφορά στο τι διδάχτηκε από τη συγκεκριμένη εμπειρία, ο ηθοποιός σχολίασε στην εφημερίδα On Time ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την πίστη στον Θεό. Όπως ανέφερε: «Όταν ο άνθρωπος έχει βαθιά πίστη μέσα του – άλλος έχει την Παναγία, άλλος κάποιος Άγιο ή Αγία – δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα. Πάντα πίστευα βαθιά, αλλά πλέον ξέρω ότι είμαι προστατευμένος. Έζησα το θαύμα. Η Παναγία μού έδωσε τη ζωή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, διευκρίνισε ότι τη στιγμή του ατυχήματος η μόνη σκέψη που του πέρασε από το μυαλό ήταν να βγει ζωντανός. «Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς κάτι. Εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα να σωθώ. Μετά, που στάθηκα στα πόδια μου, κατάλαβα τι είχε συμβεί και από τι γλίτωσα, έχοντας μόνο κατάγματα», σημείωσε.

