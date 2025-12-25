ΒΙΝΤΕΟ: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη daily mail, το περιστατικό συνέβη στο στούντιο μαγειρικής Igra Stolov «Game of Tables», όπου οι καλεσμένοι διασκέδαζαν με μία θεαματική επίδειξη με υγρό άζωτο από τον σεφ.

Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της ρωσικής πρωτεύουσας, ο συγκεκριμένος σεφ ετοίμασε εντυπωσιακά κοκτέιλ χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο, μία ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως σε επαγγελματικές κουζίνες για την άμεση κατάψυξη των συστατικών. Ωστόσο, αυτή η ουσία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αν καταναλωθεί πριν εξατμιστεί εντελώς.

Οι καλεσμένοι φέρεται να μη γνώριζαν τους κινδύνους, ενώ ο σεφ ενθάρρυνε έναν άνδρα να πιει αμέσως το κοκτέιλ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ο 38χρονος Σεργκέι φαίνεται να πίνει το κοκτέιλ με υγρό άζωτο και αμέσως μετά κρατάει το στομάχι του από τον πόνο, ενώ στη συνέχεια καταρρέει.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το υγρό άζωτο προκάλεσε ταχεία επέκταση του αερίου μέσα στο σώμα του, προκαλώντας ρήξη στομάχου.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην εντατική, όπου οι χειρουργοί πραγματοποίησαν επείγουσα επέμβαση για να επιδιορθώσουν το σχισμένο όργανο.

Ο Σεργκέι έχει τις αισθήσεις του και αναρρώνει, αλλά η κατάστασή του εξακολουθεί να κρίνεται σοβαρή.

Τι γίνεται αν κάποιος καταναλώσει υγρό άζωτο

Το υγρό άζωτο βράζει βίαια σε θερμοκρασία δωματίου και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατανάλωσή του πριν από την εξάτμισή του μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς εσωτερικούς τραυματισμούς ή ακόμα και σε θάνατο.

Το υγρό άζωτο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο εφόσον καταναλωθεί. Αφού καταναλωθεί, μετατρέπεται γρήγορα σε αέριο μέσα στο σώμα, αυξάνοντας τον όγκο του κατά εκατό φορές.

Αυτή η ξαφνική επέκταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή εσωτερική πίεση, οδηγώντας σε ρήξη του στομάχου, εσωτερική αιμορραγία και βλάβη οργάνων.

Επίσης, το ακραίο κρύο ενδέχεται να παγώσει τους εσωτερικούς ιστούς, επιδεινώνοντας τον τραυματισμό.

Τα ποτά που παρασκευάζονται με υγρό άζωτο είναι ασφαλή μόνο, όταν όλο το άζωτο έχει εξατμιστεί πλήρως.

ΠΗΓΗ: protothema.gr