Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

 25.12.2025 - 18:34
Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε μαχητή της επίλεκτης ιρανικής Δύναμης Κουντς, πτέρυγας ειδικών εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, με πλήγμα στον Λίβανο.

Το Ισραήλ κατηγορεί την Δύναμη Κουντς ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού εδάφους «από τη Συρία και τον Λίβανο».

«Ο Χουσέιν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουάρι έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή μονάδα της Δύναμης Κουντς, την μονάδα 840, και τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ από τη Συρία και τον Λίβανο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF:

Οι δυνάμεις του Ισραήλ εισέβαλαν στην πόλη ελ-Μπιρέχ στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη ελ-Μπιρέχ στη Δυτική Όχθη και περιπολούσαν στους δρόμους της με στρατιωτικά οχήματα πριν εισβάλουν σε ένα εστιατόριο, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στη συνοικία Ουμ ας-Σαραγέτ της πόλης και έκαναν έφοδο στο αθλητικό κέντρο αλ-Ουάχντα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

