Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

 25.12.2025 - 18:49
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ερευνά ένα «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν στη βόρεια Σουηδία.

Η εφημερίδα Aftonbladet αναφέρει ότι πολλοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Aftonbladet, υπάρχουν πληροφορίες για την διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και είναι η έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της Σουηδίας.

Για «βίαιο έγκλημα» γράφει η σουηδική εφημερίδα

Την ημέρα των Χριστουγέννων σημειώθηκε ένα σοβαρό βίαιο έγκλημα στο κέντρο του Μπόντεν, σύμφωνα με πληροφορίες της σουηδικής Aftonbladet.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο λένε ότι άκουσαν κραυγές στην περιοχή, ενώ η Åsa Mjörndal, εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε πως «είναι ένα σοβαρό περιστατικό».

Αυτή τη στιγμή, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο του Μπόντεν, καθώς η αστυνομία ειδοποιήθηκε στην περιοχή λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

«Έχουμε μια υπόθεση σε εξέλιξη εκεί, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω περισσότερα από το ότι είναι ένα σοβαρό περιστατικό», ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Åsa Mjörndal.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet, πρόκειται για ένα «σοβαρό βίαιο έγκλημα, στο οποίο φέρεται να έχουν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι», ενώ η ίδια πηγή σημειώνει πως «ένας ύποπτος δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία».

Τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Ένας κάτοικος της περιοχής, με τον οποίο μίλησε η Aftonbladet, είδε πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας και ασθενοφόρα στον δρόμο. Το άτομο περιγράφει το μέρος ως μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή.

«Είμαστε λίγο σοκαρισμένοι εδώ», λέει, ενώ ένας γείτονας, που ήταν έξω με τον σκύλο του, άκουσε κραυγές στην περιοχή το πρωί. «Το σκυλί φοβήθηκε, μετά ήταν ήσυχο», περιγράφει.

Η κομητεία Norrbotten επιβεβαιώνει ότι έχει δεχθεί τραυματίες μετά το συμβάν. «Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής μετά το περιστατικό», ανέφερε η Eva-Marie Svensson, υπεύθυνη επικοινωνίας της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η 53χρονη Γεωργία στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Φωτογραφία
Χριστούγεννα με καταιγίδες – Βίντεο και φωτογραφίες από έντονα καιρικά φαινόμενα σε Λευκωσία και Λεμεσό
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του
Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

 25.12.2025 - 18:34
Επόμενο άρθρο

«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

 25.12.2025 - 19:01
Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παραμονής των Χριστουγέννων στη Λευκωσία, όταν λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο που βρισκόταν στην οροφή πολυκατοικίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

  •  25.12.2025 - 15:34
Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

  •  25.12.2025 - 18:34
Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  25.12.2025 - 18:00
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

  •  25.12.2025 - 13:02
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

  •  25.12.2025 - 15:06
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

  •  25.12.2025 - 13:25
ΒΙΝΤΕΟ: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

ΒΙΝΤΕΟ: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

  •  25.12.2025 - 18:21
«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

  •  25.12.2025 - 19:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα