Το μήνυμα ενότητας του βασιλιά Καρόλου για τα Χριστούγεννα: Κάλεσμα για αλληλεγγύη σε έναν διχασμένο κόσμο

Η παραδοσιακή ομιλία του, που μαγνητοσκοπήθηκε στο Αβαείο του Ουεστμίνστερ, μεταξύ άλλων, ο Βρετανός μονάρχης αναφέρθηκε στην 80η επέτειο της λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη και στην Ημέρα της Νίκης επί της Ιαπωνίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να «ξεχνάμε ποτέ» τις αξίες που ανέδειξαν τότε οι κοινωνίες, όταν ενώθηκαν απέναντι σε τεράστιες προκλήσεις.

Μιλώντας από το μεσαιωνικό παρεκκλήσι Lady Chapel, αναφέρθηκε και σε πράξεις αυθόρμητης γενναιότητας πολιτών σε σύγχρονες κρίσεις, όπως η πρόσφατη επίθεση στην παραλία Μπόντι στην Αυστραλία.

Δείτε το μήνυμά του:

“Journeying is a constant theme of the Christmas Story. The Holy Family made a journey to Bethlehem and arrived homeless without proper shelter. The Wise Men made a pilgrimage from the East to worship at the cradle of Christ; and the Shepherds journeyed from field to town in… pic.twitter.com/j0wbYdPWa9 — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2025

Στο μήνυμα περιλαμβανόταν και έκκληση για ηρεμία και εσωτερική γαλήνη, σε μια εποχή που «ο κόσμος μοιάζει να περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα». Ο βασιλιάς παρέπεμψε σε στίχους του Τ.Σ. Έλιοτ για το «ακίνητο σημείο ενός κόσμου που αλλάζει», με συνεργάτες του να σημειώνουν ότι πρόκειται για έμμεση αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών και την ανάγκη, ίσως, για ένα «ψηφιακό διάλειμμα».

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το χριστουγεννιάτικο μήνυμα δεν δόθηκε από βασιλικό ανάκτορο, αλλά από χώρο με έντονο συμβολισμό. Μπροστά από χριστουγεννιάτικα δέντρα, ο Κάρολος μίλησε για τη συνοχή των κοινοτήτων και την ανάγκη να γεφυρωθούν τα χάσματα.

«Όταν συναντώ ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να διαπιστώνω πόσα κοινά έχουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέσα από τη διαφορετικότητα μπορεί να βρεθεί η δύναμη ώστε «το σωστό να υπερισχύσει του λάθους».

Επαίνεσε το «θάρρος και τη θυσία» της γενιάς του πολέμου και την ομοψυχία τους απέναντι στις αντιξοότητες, ενώ, προβλήθηκαν εικόνες από τις φετινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη και την Άπω Ανατολή.

«Αυτές είναι οι αξίες που έχουν διαμορφώσει τη χώρα μας».

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στην ιστορία των Χριστουγέννων, περιγράφοντας τον Ιησού, τη Μαρία και τον Ιωσήφ ως μια «άστεγη» οικογένεια και λέγοντας ότι το μήνυμά τους αφορούσε την «ειρήνη και τη συμφιλίωση» και αντιπροσώπευε μια «προσευχή για την εποχή μας».

Ήταν ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα που δεν αναφερόταν σε καμία από τις προσωπικές προκλήσεις του βασιλιά.

Δεν υπήρχε καμία αναφορά στην υγεία του, μετά την πρόσφατη ηχογράφηση ενός βιντεομηνύματος στο οποίο ανέφερε ότι υπήρχαν «καλά νέα» ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο θα μειωνόταν το επόμενο έτος.

Στην ομιλία δεν υπήρχαν αναφορές στον αδελφό του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ο οποίος έχασε τους τίτλους του φέτος.