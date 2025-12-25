Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

 25.12.2025 - 18:00
Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα βόρεια και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σάββατο, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Κυριακή αναμένεται πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή για τη Δευτέρα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η 53χρονη Γεωργία στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Φωτογραφία
Χριστούγεννα με καταιγίδες – Βίντεο και φωτογραφίες από έντονα καιρικά φαινόμενα σε Λευκωσία και Λεμεσό
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του
Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Οι Ουκρανοί χτύπησαν με πυραύλους Storm Shadow ρωσικές μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου

 25.12.2025 - 17:46
Επόμενο άρθρο

Το μήνυμα ενότητας του βασιλιά Καρόλου για τα Χριστούγεννα: Κάλεσμα για αλληλεγγύη σε έναν διχασμένο κόσμο

 25.12.2025 - 18:10
Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παραμονής των Χριστουγέννων στη Λευκωσία, όταν λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο που βρισκόταν στην οροφή πολυκατοικίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

  •  25.12.2025 - 15:34
Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

  •  25.12.2025 - 18:34
Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  25.12.2025 - 18:00
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

  •  25.12.2025 - 13:02
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

  •  25.12.2025 - 15:06
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

  •  25.12.2025 - 13:25
ΒΙΝΤΕΟ: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

ΒΙΝΤΕΟ: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

  •  25.12.2025 - 18:21
«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

  •  25.12.2025 - 19:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα