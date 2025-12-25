Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Νέος γύρος αποκαλύψεων για την υπόθεση Έπσταϊν - Βρέθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο έγγραφα

 25.12.2025 - 22:31
Νέος γύρος αποκαλύψεων για την υπόθεση Έπσταϊν - Βρέθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο έγγραφα

Πάνω από ένα εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα που ενδέχεται να συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, εντόπισαν οι αμερικανικές αρχές.

Τα έγγραφα αυτά κοινοποιήθηκαν από το FBI και την Εισαγγελία της Νέας Υόρκης στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο ανακοίνωσε ότι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επεξεργασίας και επερχόμενης δημοσιοποίησής τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ομάδες νομικών εργάζονται αδιάκοπα για την απαραίτητη νομική επεξεργασία των εγγράφων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των θυμάτων.

Η διαδικασία ενδέχεται να παραταθεί για ακόμη μερικές εβδομάδες, γεγονός που εντείνει την κριτική προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς δεν κατόρθωσε να τηρήσει την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου που είχε τεθεί από τον νέο νόμο για τη δημοσιοποίηση των «φακέλων Έπσταϊν».

Νομικές υποχρεώσεις και πολιτική πίεση

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τον ομοσπονδιακό νόμο και την προεδρική εντολή για άμεση δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Ταυτόχρονα, το Κογκρέσο έχει καταστήσει σαφές ότι η νομική επεξεργασία των εγγράφων επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που γίνεται για την προστασία των θυμάτων και την προάσπιση ενεργών ερευνών.

Παρά ταύτα, αρκετοί βουλευτές έχουν επικρίνει τον βαθμό των μέχρι τώρα αποχαρακτηρισμών.

Χιλιάδες έγγραφα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα χιλιάδες αρχεία, από βίντεο και φωτογραφίες, μέχρι email και έγγραφα έρευνας.

Σύμφωνα με τις αρχές, εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα ακόμη αναμένονται να αναρτηθούν, στο πλαίσιο του νόμου Epstein Files Transparency Act.

