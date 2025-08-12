Συνέδεσαν Κύπριο τράπερ με κύκλωμα ναρκωτικών στην Ελλάδα – Τι εντόπισε η ΕΛΑΣ

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου -που είναι γνωστός τράπερ-, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα, ταχυδρομικό δέμα το οποίο περιείχε 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 5.625 γραμμαρίων, προερχόμενο από τις ΗΠΑ, με τελικό προορισμό την ελληνική επικράτεια.

Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ) στην υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, η διενέργεια «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο 25χρονος τη στιγμή παραλαβής του δέματος και για λογαριασμό του συγκατηγορούμενού του.

Από την ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνεται ότι από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν οργανώσει από κοινού την εισαγωγή και αποστολή του επίμαχου ταχυδρομικού δέματος.

Τι κατέσχεσε η ΕΛ.ΑΣ.

Πέραν των ναρκωτικών ουσιών, συνολικά, από τις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών,

-5 αυτοσχέδια δισκία αναβολικού σκευάσματος,

αυτοκίνητο,

-6 τρίφτες κάνναβης,

-3 κινητά τηλέφωνα καθώς και

-1.200 Λεκ Αλβανίας.

Η διαδικασία για τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης των κατασχεθέντων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, από την αρμόδια χημική υπηρεσία, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

