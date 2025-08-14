Η Ρωσία αυξάνει τις επιθέσεις σε ουκρανικά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά πριν από τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ – «Μας κυνηγούν»

Το Sky News εντόπισε την τοποθεσία αυτών των βίντεο, που αναρτήθηκαν στο κανάλι Telegram μιας ρωσικής μονάδας drone που δραστηριοποιείται στη Χερσώνα, και τα επαλήθευσε με φωτογραφίες του κατεστραμμένου οχήματος που δημοσίευσε η DSNS. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από την επίθεση.

Οι ρωσικές ταξιαρχίες συχνά δημοσιεύουν βίντεο από επιθέσεις drone στην Ουκρανία στα κανάλια τους στο Telegram. Τα βίντεο δείχνουν καθαρά οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Η ρωσική ταξιαρχία που δημοσίευσε τα βίντεο τα συνόδευσε με τη λεζάντα: «Χερσώνα DSNS. Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών γίνεται στόχος αν δημιουργηθούν εμπόδια στην ολοκλήρωση στρατιωτικών αποστολών. Τα οχήματα απενεργοποιούνται, το προσωπικό δεν τραυματίζεται – ο στόχος επιτυγχάνεται!»

Αργότερα εκείνη την ημέρα, ένας Ρώσος στρατιώτης ανέβασε στο Telegram ανάρτηση που ταίριαζε με το παραπάνω βίντεο, περιλαμβάνοντας φωτογραφίες του κατεστραμμένου οχήματος, τις οποίες είχε κοινοποιήσει η DSNS, με τη λεζάντα: «Κάθε κίνηση οχημάτων θα θεωρείται νόμιμος στόχος».

Αύξηση των επιθέσεων

Το περιστατικό ήταν ένα από δεκάδες που επιβεβαιώθηκαν από την ομάδα Data & Forensics του Sky News. Αναλύοντας δελτία Τύπου της Ουκρανίας και επαληθεύοντας πλάνα από drones, εντοπίστηκαν 82 περιστατικά στοχοποίησης οχημάτων έκτακτης ανάγκης από τη Ρωσία από τον Ιανουάριο του 2024.

Η ανάλυση δείχνει αύξηση τέτοιων επιθέσεων τον μήνα πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Οι επιθέσεις σε οχήματα έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν φέτος το καλοκαίρι, φτάνοντας στο απόγειό τους τον Ιούλιο του 2025.

Ο αριθμός των περιστατικών υποδηλώνει ένα μοτίβο επιθέσεων κατά πολιτικού προσωπικού έκτακτης ιατρικής βοήθειας, που απαγορεύεται από τη Σύμβαση της Γενεύης.

«Οι Ρώσοι στοχοποιούν οχήματα έκτακτης ανάγκης για να προσπαθήσουν να καταστρέψουν το ηθικό των Ουκρανών», δήλωσε η Melinda Haring, ανώτερη συνεργάτης στο Eurasia Centre του Atlantic Council. «Θέλουν να πείσουν τους Ουκρανούς να μην γίνουν γιατροί ή εθελοντές, θέλουν να κάνουν τη δουλειά όσο πιο επικίνδυνη γίνεται και δεν έχουν σεβασμό για τη ζωή των ανθρώπων».

Η υψηλή συχνότητα επιθέσεων τον Ιούλιο συνεχίστηκε και τον Αύγουστο. Το βράδυ της 6ης Αυγούστου, ο 23χρονος διασώστης Danylo Khyzhnyak σκοτώθηκε από άμεση επίθεση πυροβολικού σε ασθενοφόρο που ανταποκρινόταν σε προηγούμενη επίθεση στη Νικόπολη, μια πόλη στον ποταμό Δνείπερο που δέχεται σχεδόν συνεχή ρωσικό βομβαρδισμό.

Σκόπιμες επιθέσεις κατά υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Όλα τα οχήματα σε περιοχές του μετώπου κινδυνεύουν από ρωσικά drones, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι ιδιαίτερα ευάλωτες καθώς ανταποκρίνονται σε προηγούμενες επιθέσεις.

«Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί την τακτική του “double tap”», δήλωσε η Haring. «Double tap σημαίνει πρώτα υπάρχει χτύπημα και οι διασώστες πηγαίνουν στο σημείο, και μετά υπάρχει δεύτερη επίθεση για να αφανιστούν οι διασώστες».

Αυτό συμβαίνει επιθετικά στην Ουκρανία, σε Οδησσό, Ζαπορίζια, Δνείπερο και Χάρκοβο – σε κάθε μεγάλη πόλη.

Η Ρωσική Πρεσβεία αμφισβήτησε αυτά τα στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι όλες οι επιθέσεις στοχεύουν αποκλειστικά στρατιωτικούς ή στρατιωτικο-βιομηχανικούς στόχους.

Ο Maksym Kurchyk, επικεφαλής της Περιφερειακής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών της Χερσώνας (HOKARS), δήλωσε: «Οι Ρώσοι στρατιώτες προτιμούν τις διπλές επιθέσεις όταν πηγαίνουμε στον τόπο και προσπαθούν να μας χτυπήσουν ξανά. Μας παρακολουθούν και στα social media προειδοποιούν ότι είμαστε πρωταρχικός στόχος. Μας κυνηγούν».

Στα βίντεο των drones που δημοσιεύουν οι ρωσικές ταξιαρχίες, τα διακριτικά των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είναι συχνά ορατά.

Ο Vitalii Poberezhnyi, ερευνητής της ουκρανικής ομάδας Truth Hounds, δήλωσε: «Οι επιθέσεις κατά των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είναι σκόπιμες, καθώς οι χειριστές drones έχουν καθαρή εικόνα του τι χτυπούν. Τα οχήματα έχουν πολύ καθαρά διακριτικά που δεν μπορούν να παρερμηνευτούν».

Το άρθρο 15 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι της Σύμβασης της Γενεύης καθορίζει ότι το πολιτικό ιατρικό προσωπικό πρέπει να προστατευτεί σε όλες τις περιστάσεις.

Σύμφωνα με έκθεση του Ιουλίου 2024 από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι επιθέσεις double-tap σε πολιτικούς στόχους συνιστούν έγκλημα πολέμου.

Η Ρωσία απάντησε ότι ποτέ δεν θεωρούσε τον πολιτικό πληθυσμό της Ουκρανίας στόχο και ότι όλες οι επιθέσεις στοχεύουν στρατιωτικά ή στρατιωτικο-βιομηχανικά assets, χωρίς να προσκομίζει στοιχεία.

Περισσότερες επιθέσεις στις ανατολικές πόλεις της Ουκρανίας

Το Sky News χαρτογράφησε τις επιβεβαιωμένες επιθέσεις: κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται στην ανατολική Ουκρανία, σε πόλεις κοντά στο μέτωπο, με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό επιθέσεων στη Χερσώνα, όπου οι δυνάμεις Ρωσίας και Ουκρανίας χωρίζονται μόνο από τον ποταμό Δνείπερο.

Ο Poberezhnyi εξηγεί: «Όταν επιτίθεσαι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δυσκολεύεις τη ζωή των πολιτών, γιατί δημιουργείς αίσθημα ανασφάλειας. Οι άνθρωποι φοβούνται ότι δεν θα λάβουν βοήθεια, ότι δεν θα τους σβήσουν τη φωτιά αν καεί η περιουσία τους από βομβαρδισμούς».

Στους πρώτους επτά μήνες του 2025, η Truth Hounds επιβεβαίωσε περισσότερες μικρές επιθέσεις με drones κατά πολιτών, περιουσίας και υποδομών απ’ ό,τι το 2023 και 2024 μαζί, δείχνοντας κλιμάκωση της χρήσης drones.

Η μάχη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έφτασε σε νέα κορύφωση τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της ομάδας παρακολούθησης ACLED.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν και εθελοντικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης: δύο ασθενοφόρα που δώρισε η οργάνωση Project Hope σε τοπικές υπηρεσίες δέχτηκαν επίθεση, μεταξύ αυτών ένα στην περιοχή Χάρκοβο κοντά στο νοσοκομείο Kupiansk.