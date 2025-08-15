Ecommbx
Δεκαπενταύγουστος - Εξόρμηση στην εξοχή: Αυτοί οι εκδρομικοί χώροι γέμισαν - Ποιοι παραμένουν διαθέσιμοι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεκαπενταύγουστος - Εξόρμηση στην εξοχή: Αυτοί οι εκδρομικοί χώροι γέμισαν - Ποιοι παραμένουν διαθέσιμοι

 15.08.2025 - 11:09
Δεκαπενταύγουστος - Εξόρμηση στην εξοχή: Αυτοί οι εκδρομικοί χώροι γέμισαν - Ποιοι παραμένουν διαθέσιμοι

Με ανακοίνωση του το Τμήμα Δασών ενημέρωσε το κοινό για την πληρότητα εκδρομικών χώρων και ποιες περιοχές είναι ακόμα διαθέσιμες.

Αυτουσια η ανακοίνωση:

Το Τμήμα Δασών ανακοινώνει ότι λόγω της μαζικής εξόδου προς τις Δασικές Περιοχές, με την ευκαιρία του Δεκαπενταύγουστου, στα όρια της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους υπάρχει διαθεσιμότητα στους εκδρομικούς χώρους Πλατανιών, Κάμπος του Λιβαδιού, Μέσα Ποταμού, Τροοδίτισσας, Φράκτης του Ξυλιάτου, Πασιά Λειβάδι, Αρμυρολίβαδο, Καμπί του Καλογήρου, Αγία Παρασκευή, Κακομάλλης, Καπουρά, Φράκτης του Προδρόμου, Μάραθος και Ξεραρκάκα.

Στα όρια της Δασικής Περιφέρειας Πάφου, ο εκδρομικός χώρος Μαυραλής είναι πλήρεις. Υπάρχει διαθεσιμότητα στους εκδρομικούς χώρους Τίμης, Κομιτιτζιής και Ξυσταρούδας, Πυκνή, , Σμιγιές, Μονασιήλακα, Αγιάς, Πέρα Βάσας, Ραντί, Σταυρός Ψώκας και Λειβάδι.

Στα όρια της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, υπάρχει διαθεσιμότητα στους εκδρομικούς χώρους Μάντρα του Καμπιού, Δελίκηπος, Κόρνος, Ορόκλινη, Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς, Δασάκι Άχνας, Άγιος Αντώνιος, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Νίκανδρος και Πάρκα Αθαλάσσας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στα θετικά προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την πορεία της κυπριακής οικονομίας.

