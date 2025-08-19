Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Νετανιάχου κατηγορεί τον Μακρόν για αντισημιτισμό γιατί ζητά αναγνώριση της Παλαιστίνης
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Μακρόν για αντισημιτισμό γιατί ζητά αναγνώριση της Παλαιστίνης

 19.08.2025 - 20:02
Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Μακρόν για αντισημιτισμό γιατί ζητά αναγνώριση της Παλαιστίνης

Ο Γάλλος πρόεδρος «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό» στη χώρα του όταν ζητά να αναγνωριστεί διεθνώς το κράτος της Παλαιστίνης δήλωσε την Τρίτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Σας καλώ να αντικαταστήσετε την αδυναμία με πράξεις, τον κατευνασμό με τη βούληση και να το κάνετε πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία: την εβραϊκή Πρωτοχρονιά, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025» αναφέρεται σε αυτήν την επίσημη επιστολή προς τον Εμανουέλ Μακρόν που υπογράφεται από τον Νετανιάχου με ημερομηνία 17 Αυγούστου.

«Αγωνιώ για την ανησυχητική αύξηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία και από την έλλειψη αποφασιστικών ενεργειών εκ μέρους της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπισή του. Τα τελευταία χρόνια, ο αντισημιτισμός καταστρέφει τις γαλλικές πόλεις. Μετά τις δημόσιες δηλώσεις σας σε βάρος του Ισραήλ και αφού αναγγείλατε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αυξήθηκε» συνεχίζει η επιστολή.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι «μετά την άγρια επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού λαού στις 7 Οκτωβρίου 2023 οι εξτρεμιστές που τάσσονται υπέρ της Χαμάς και οι ριζοσπάστες της Αριστεράς εξαπέλυσαν εκστρατεία εκφοβισμού, βανδαλισμού και βίας εναντίον των Εβραίων σε όλη την Ευρώπη», μια εκστρατεία που «εντάθηκε στη Γαλλία» υπό την προεδρία του Μακρόν. Καταγράφει διάφορα πρόσφατα συμβάντα, όπως τη λεηλασία της εισόδου των γραφείων της αεροπορικής εταιρείας El Al στο Παρίσι, την επίθεση που δέχτηκε ένας Εβραίος στο Λιβρί-Γκαργκάν και τους ραβίνους που «τους επιτέθηκαν στους δρόμους του Παρισιού».

«Τα συμβάντα αυτά δεν είναι μεμονωμένα. Είναι μια πληγή», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η πρόθεση της Γαλλίας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος «ανταμείβει τον τρόμο της Χαμάς, ενισχύει την άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους, ενθαρρύνει εκείνους που απειλούν τους Γάλλους Εβραίους και ευνοεί το μίσος εναντίον των Εβραίων που καραδοκεί στους δρόμους σας».

Από την άλλη πλευρά, ο Νετανιάχου εγκωμιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη «μάχη» που δίνει κατά των αντισημιτικών εγκλημάτων και «για να προστατεύσει τους Αμερικανούς Εβραίους».

«Πρόεδρε Μακρόν, ο αντισημιτισμός είναι καρκίνωμα. Πολλαπλασιάζεται όταν οι ηγέτες σιωπούν. Υποχωρεί όταν οι ηγέτες δρουν. Σας καλώ να αντικαταστήσετε την αδυναμία με τη δράση, τον κατευνασμό με τη βούληση, πριν από μια σαφή ημερομηνία: τη νέα εβραϊκή πρωτοχρονιά, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025», καταλήγει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Στα τέλη Μαΐου ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο η Γαλλία πρόκειται να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, με την ευκαιρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακλήσεις οχημάτων: Στη δημοσιότητα η νέα ευρωπαϊκή λίστα - Δείτε αυτούσια
«Θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας»: Πένθος στην Παλλουριώτισσα για 18χρονο που πέθανε σε δυστύχημα - Δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης: Όχημα έπεσε από γκρεμό 10 μέτρων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός
Νέος γαστρονομικός προορισμός στα… ουράνια με απίστευτη θέα – Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες του – Δείτε φωτογραφίες
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Πτήσεις της Ryanair για Σεπτέμβρη από 30€ με επιστροφή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στο ΣΟΠΑΖ - Κάηκαν ολοσχερώς τρία οχήματα

 19.08.2025 - 19:37
Επόμενο άρθρο

NATO: Στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου 2026 η επόμενη Σύνοδος Κορυφής

 19.08.2025 - 20:27
Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

  •  19.08.2025 - 12:30
Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός 73χρονος – Είχε πάει για κολύμπι και δεν επέστρεψε

Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρός 73χρονος – Είχε πάει για κολύμπι και δεν επέστρεψε

  •  19.08.2025 - 22:05
Λάρνακα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο

Λάρνακα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 19χρονο

  •  19.08.2025 - 18:57
Politico: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη για την πιθανή τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένκσι

Politico: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη για την πιθανή τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένκσι

  •  19.08.2025 - 21:51
Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στο ΣΟΠΑΖ - Κάηκαν ολοσχερώς τρία οχήματα

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στο ΣΟΠΑΖ - Κάηκαν ολοσχερώς τρία οχήματα

  •  19.08.2025 - 19:37
Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

Πένθος στο λύκειο Παλλουριώτισσας για το χαμό του 18χρονου μαθητή – «Οδηγούσε ξάδερφός του, υπήρχαν κι άλλα παιδιά στο όχημα»

  •  19.08.2025 - 18:15
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (19/08) του Τζόκερ

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί της κλήρωσης (19/08) του Τζόκερ

  •  19.08.2025 - 22:08
VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

VIDEO - Μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα των γυναικοκτονιών στην Κύπρο – Σοκάρουν τα στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα

  •  19.08.2025 - 20:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα