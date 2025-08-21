Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι στα πλαστικά είδη που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα εντοπίστηκαν Φθαλικοί Εστέρες σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από αυτές που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Οι Φθαλικοί Εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52).

Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα παιχνίδια και τα πλαστικά αντικείμενα που περιέχουν συγκεκριμένους Φθαλικούς Εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά.

Το κοινό προτρέπεται να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στην οποία φαίνονται τα εν λόγω δείγματα παιχνιδιών και αντικειμένων, καθώς επίσης και άλλες σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες. Ο πίναμας με τα εν λόγω δείγματα παιχνιδιών και αντικειμένων βρίσκεται συνημμένος και πιο κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609).

Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα εδώ.