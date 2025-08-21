Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες

 21.08.2025 - 14:07
Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες

Σε εκστρατεία ελέγχου που έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας έχουν εντοπισθεί στην Κυπριακή αγορά παιχνίδια και πλαστικά αντικείμενα με υψηλά, πέραν των ορίων, ποσοστά Φθαλικών Εστέρων.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι στα πλαστικά είδη που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα εντοπίστηκαν Φθαλικοί Εστέρες σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από αυτές που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Οι Φθαλικοί Εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52).

Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα παιχνίδια και τα πλαστικά αντικείμενα που περιέχουν συγκεκριμένους Φθαλικούς Εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά.

Το κοινό προτρέπεται να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στην οποία φαίνονται τα εν λόγω δείγματα παιχνιδιών και αντικειμένων, καθώς επίσης και άλλες σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες. Ο πίναμας με τα εν λόγω δείγματα παιχνιδιών και αντικειμένων βρίσκεται συνημμένος και πιο κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609).

Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα εδώ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες
Έζησε τον απόλυτο τρόμο Έλληνοκύπριος - Μπήκε κατά λάθος κατεχόμενα και τράπηκε σε φυγή στη θέα στρατιωτών
Γνωστός παρουσιαστής στην Κύπρο στο στόχαστρο απατεώνων στα social media – Το ύπουλο σχέδιο και η ανακοίνωση του
Παραμυθένια πρόταση γάμου στη Disneyland – Γνωστή Κύπρια είπε το μεγάλο «ναι» - Εκθαμβωτικό το μονόπετρο – Φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη για τη Νίκη Λεμονάρη (Δημητρίου) – Δείτε φωτογραφία της
Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας στον ΕΟΑ Λεμεσού – Τα απαιτούμενα προσόντα και οι κλίμακες – Όλες οι λεπτομέρειες
Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Εργατικές μέλισσες» οι Κύπριοι - Δεύτεροι στην ΕΕ στο ποσοστό όσων δουλεύουν πάνω από 49 ώρες την βδομάδα

 21.08.2025 - 14:01
Επόμενο άρθρο

Ελλάδα: Ανακοπή καρδιάς υπέστη πρώην υφυπουργός και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

 21.08.2025 - 14:08
Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Επιστρέφει στην Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες

  •  21.08.2025 - 09:45
Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

Σε ισχύ οι νόμοι για τις πολλαπλές συντάξεις - Οι αλλαγές, οι εξαιρέσεις και τι δεν έγινε αποδεκτό

  •  21.08.2025 - 11:08
Πυρκαγιά στον Ύψωνα: «Θα σας κρούσω ζωντανούς», φέρεται να απείλησε ο 43χρονος - Στο κελί για 7 μέρες

Πυρκαγιά στον Ύψωνα: «Θα σας κρούσω ζωντανούς», φέρεται να απείλησε ο 43χρονος - Στο κελί για 7 μέρες

  •  21.08.2025 - 12:52
ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

ΥΠΕΞ: Επιβεβαιώνει πιθανή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο μήνα

  •  21.08.2025 - 12:35
Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Εκπέμπουν SOS οι ξενοδόχοι: «Οι φωτιές παγώνουν τις κρατήσεις τουριστών» - Οι προβλέψεις για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

  •  21.08.2025 - 11:30
Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου μεταφέρθηκαν οι 5 Ε/κ - Εντός της ημέρας θα παρουσιαστούν στο «στρατιωτικό»

Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου μεταφέρθηκαν οι 5 Ε/κ - Εντός της ημέρας θα παρουσιαστούν στο «στρατιωτικό»

  •  21.08.2025 - 13:42
Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

Σε άλλο επίπεδο οι απάτες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη με δωρεάν οικιακή βοηθό και σενάριο για φωτιά στο σπίτι της

  •  21.08.2025 - 12:13
Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Από παιχνίδια μέχρι πατάκι μπάνιου - Δείτε φωτογραφίες

  •  21.08.2025 - 14:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα