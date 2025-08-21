Ελλάδα: Ανακοπή καρδιάς υπέστη πρώην υφυπουργός και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες
Επιστρέφει στην Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Βεσυρόπουλος βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ενώ στη συνέχεια μετά την σταθεροποίηση της κατάστασής του θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, λόγω της σοβαρότητάς της κατάστασής του. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν στη Βέροια τον 15Αυγουστο και πήγε στη Χαλκιδική για ολιγοήμερη ανάπαυση.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Έχασε τη «μάχη» - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
