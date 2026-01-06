Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Παρατράγουδα στην Ελλάδα: Πιστοί πιάστηκαν στα χέρια για τον Τίμιο Σταυρό  - Δείτε βίντεο

 06.01.2026 - 15:17
Παρατράγουδα στην Ελλάδα: Πιστοί πιάστηκαν στα χέρια για τον Τίμιο Σταυρό  - Δείτε βίντεο

Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, που βρέθηκε στην πόλη για τους εορτασμούς.

 

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται όσοι βούτηξαν στον ποταμό Σακουλέβα της ακριτικής πόλης για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό, να σπρώχνονται, ενώ αρχικά απειλείται πιο θερμό επεισόδιο, για να πάρει ο καθένας τον σταυρό για δικό του.

 

 

Όπως δείχνουν και βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφού ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος έριξε τον Σταυρό στο ποτάμι, οι πιστοί δεν μπορούσαν να… συμφωνήσουν ποιος έπιασε τον Σταυρό και επί αρκετά δευτερόλεπτα σπρώχνονταν και φώναζαν μεταξύ τους

Ο σταυρός αλλάζει χέρια για λίγα δευτερόλεπτα και τελικά, όλοι φιλούν τον Τίμιο Σταυρό για να πάρουν την ευλογία του.

 

 

Πηγή: protothema.gr

 

Κοινή συνάντηση με τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ημέρα της τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, στη Λευκωσία.

