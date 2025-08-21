«Εργατικές μέλισσες» οι Κύπριοι - Δεύτεροι στην ΕΕ στο ποσοστό όσων δουλεύουν πάνω από 49 ώρες την βδομάδα

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 το 6,6% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ δούλευαν 49 ή περισσότερες ώρες τη βδομάδα στην κύρια εργασία τους. Το ποσοστό μειώθηκε σε σχέση με το 2014 που ήταν στο 9,8% και το 2019, που ήταν στο 8,4%.

Από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το ψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που δούλευαν πάνω από 49 ώρες με 12,4% και ακολουθούσε η Κύπρος με 10% και η Γαλλία με 9,9%.

Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Βουλγαρία (0,4%), τη Λετονία (1%) και τη Λιθουανία (1,4%).

Το ποσοστό αυτοαπασχολούμενων που εργάζονταν πολλές ώρες ήταν στο 27,5%, αισθητά πιο ψηλό από το ποσοστό των μισθωτών, που ανερχόταν στο 3,4%.

Τα επαγγέλματα στα οποία καταγράφονταν πιο συχνά εργαζόμενοι με πολλές ώρες ήταν οι ειδικευμένοι εργάτες γεωργίας, δασών και αλιείας (26,2% των εργαζομένων σε αυτό τον κλάδο) και οι μάνατζερς (21,1%).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ