«Εργατικές μέλισσες» οι Κύπριοι - Δεύτεροι στην ΕΕ στο ποσοστό όσων δουλεύουν πάνω από 49 ώρες την βδομάδα

Νέα κάθοδος Ολγκίν: Τι θα συζητήσει με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – Ορόσημο η συνάντηση ΠτΔ-Τατάρ-Γκουτέρες
Επιστρέφει στην Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 το 6,6% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ δούλευαν 49 ή περισσότερες ώρες τη βδομάδα στην κύρια εργασία τους. Το ποσοστό μειώθηκε σε σχέση με το 2014 που ήταν στο 9,8% και το 2019, που ήταν στο 8,4%.
Από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το ψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που δούλευαν πάνω από 49 ώρες με 12,4% και ακολουθούσε η Κύπρος με 10% και η Γαλλία με 9,9%.
Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Βουλγαρία (0,4%), τη Λετονία (1%) και τη Λιθουανία (1,4%).
Το ποσοστό αυτοαπασχολούμενων που εργάζονταν πολλές ώρες ήταν στο 27,5%, αισθητά πιο ψηλό από το ποσοστό των μισθωτών, που ανερχόταν στο 3,4%.
Τα επαγγέλματα στα οποία καταγράφονταν πιο συχνά εργαζόμενοι με πολλές ώρες ήταν οι ειδικευμένοι εργάτες γεωργίας, δασών και αλιείας (26,2% των εργαζομένων σε αυτό τον κλάδο) και οι μάνατζερς (21,1%).
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
