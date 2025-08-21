Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Εργατικές μέλισσες» οι Κύπριοι - Δεύτεροι στην ΕΕ στο ποσοστό όσων δουλεύουν πάνω από 49 ώρες την βδομάδα

 21.08.2025 - 14:01
«Εργατικές μέλισσες» οι Κύπριοι - Δεύτεροι στην ΕΕ στο ποσοστό όσων δουλεύουν πάνω από 49 ώρες την βδομάδα

Η Κύπρος είχε το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ το 2024 σε εργαζόμενους που εργάζονται πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα στην κύρια εργασία τους, σύμφωνα με τη Eurostat, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 10% των εργαζομένων ηλικίας 20-64, πίσω από την Ελλάδα με 12,4%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 το 6,6% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ δούλευαν 49 ή περισσότερες ώρες τη βδομάδα στην κύρια εργασία τους. Το ποσοστό μειώθηκε σε σχέση με το 2014 που ήταν στο 9,8% και το 2019, που ήταν στο 8,4%.

Από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το ψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που δούλευαν πάνω από 49 ώρες με 12,4% και ακολουθούσε η Κύπρος με 10% και η Γαλλία με 9,9%.

Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Βουλγαρία (0,4%), τη Λετονία (1%) και τη Λιθουανία (1,4%).

Το ποσοστό αυτοαπασχολούμενων που εργάζονταν πολλές ώρες ήταν στο 27,5%, αισθητά πιο ψηλό από το ποσοστό των μισθωτών, που ανερχόταν στο 3,4%.

Τα επαγγέλματα στα οποία καταγράφονταν πιο συχνά εργαζόμενοι με πολλές ώρες ήταν οι ειδικευμένοι εργάτες γεωργίας, δασών και αλιείας (26,2% των εργαζομένων σε αυτό τον κλάδο) και οι μάνατζερς (21,1%).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

