ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα τραγωδία: Ανασύρθηκε νεκρός άνδρας από τη θάλασσα στην Λεμεσό - Εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος

 21.08.2025 - 15:22
Νέα τραγωδία σημειώθηκε σήμερα σε παραλία αυτή τη φορά στη Λεμεσό.

Νεκρό ηλικιωμένο πρόσωπο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος στην θαλάσσια περιοχή του ΚΟΤ, κοντά στο Δασούδι.

Στη σκηνή έφτασε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καταδείξει νεκροτομή στη σορό του.

