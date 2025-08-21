Νέα τραγωδία: Ανασύρθηκε νεκρός άνδρας από τη θάλασσα στην Λεμεσό - Εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τραγωδία στο Κίτι: Έχασε τη ζωή του 31χρονος Ελληνοκύπριος μετά από ατύχημα με αλεξίπτωτο σε παραλία – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Νεκρό ηλικιωμένο πρόσωπο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος στην θαλάσσια περιοχή του ΚΟΤ, κοντά στο Δασούδι.
Στη σκηνή έφτασε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καταδείξει νεκροτομή στη σορό του.