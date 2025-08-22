Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈκανε φύλλο και φτερό κατοικία υπό ανακαίνιση – Έτσι τον «τσάκωσαν» - Χειροπέδες σε 45χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έκανε φύλλο και φτερό κατοικία υπό ανακαίνιση – Έτσι τον «τσάκωσαν» - Χειροπέδες σε 45χρονο

 22.08.2025 - 06:31
Έκανε φύλλο και φτερό κατοικία υπό ανακαίνιση – Έτσι τον «τσάκωσαν» - Χειροπέδες σε 45χρονο

Υπόθεση κλοπών οικοδομικών υλικών, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λεμεσού, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού σε συνεργασία με τους Αστυνομικούς Σταθμούς Αγίου Ιωάννη και Πολεμιδιών.

Συγκεκριμένα, στις 19/08/2025 καταγγέλθηκε από ιδιοκτήτρια εργοληπτικής εταιρείας ότι, μεταξύ των ημερομηνιών 11-18/08/2025, κλάπηκαν από υπό ανακαίνιση κατοικία στα Κάτω Πολεμίδια, 52 κιβώτια κεραμικών και 40 συσκευασίες γόμας, συνολικής αξίας €2.500.

Ακολούθως, στις 21/08/2025 καταγγέλθηκε εκ νέου από την ίδια ότι, μεταξύ 20 και 21/08/2025, κλάπηκαν από την ίδια κατοικία ακόμη 30 συσκευασίες γόμας, αξίας €350.

Σε μία από τις κλοπιμαίες συσκευασίες γόμας είχε τοποθετηθεί συσκευή γεωεντοπισμού (AirTag). Την ίδια ημέρα, η παραπονούμενη ενημέρωσε την Αστυνομία, ότι είχε εντοπιστεί το στίγμα της συσκευής σε περιοχή της Λεμεσού.

Στη συγκεκριμένη περιοχή μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και του Αστυνομικού Σταθμού Πολεμιδιών, όπου διαπιστώθηκε, ότι επρόκειτο για υποστατικό ιδιοκτησίας 45χρονου.

Μετά από γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, διεξήχθη έρευνα στο υποστατικό, όπου εντοπίστηκαν 109 κεραμικά και 37 συσκευασίες γόμας διαφόρων μαρκών. Σε μία από αυτές εντοπίστηκε η συσκευή γεωεντοπισμού (AirTag).

Ο 45χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα της κλεπταποδοχής, σε σχέση με οκτώ συσκευασίες γόμας που αναγνωρίστηκαν από την παραπονούμενη, καθώς και για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, σε σχέση με τα υπόλοιπα ανευρεθέντα υλικά, για τα οποία δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις ως προς την προέλευσή τους.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον «φούρνο» ξανά η Κύπρος: Πότε θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
Έρευνα αγοράς - Φοιτητική στέγη: «Κόβει κεφάλια» η Λεμεσός – Άφαντα τα μονάρια σχεδόν σε όλες τις πόλεις – Δείτε τιμές
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Έκανε φύλλο και φτερό κατοικία υπό ανακαίνιση – Έτσι τον «τσάκωσαν» - Χειροπέδες σε 45χρονο
Πώς η διακοπή ορισμένων τροφών μπορεί να προκαλέσει νέες αλλεργίες – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Γεννηθήκατε Δευτέρα ή Τετάρτη; Τι λέει η επιστήμη για την προσωπικότητά σας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

 22.08.2025 - 06:26
Επόμενο άρθρο

Παράνομος κρίθηκε ο διορισμός της πρώην δικηγόρου του Τραμπ ως Γενικής Εισαγγελέα του Νιου Τζέρσι

 22.08.2025 - 06:35
«Ανησυχητικά πρωτόγνωρο»: Πώς το Ουκρανικό μπορεί να επηρεάσει το εδαφικό στο Κυπριακό

«Ανησυχητικά πρωτόγνωρο»: Πώς το Ουκρανικό μπορεί να επηρεάσει το εδαφικό στο Κυπριακό

Ο διεθνολόγος Αντώνης Στυλιανού, μιλώντας στο «Τ», αναλύει κατά πόσο το εδαφικό στο Κυπριακό μπορεί να βρεθεί σε νέο πλαίσιο αν η διεθνής κοινότητα αποδεχθεί λύση με απώλεια εδαφών στην Ουκρανία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Ανησυχητικά πρωτόγνωρο»: Πώς το Ουκρανικό μπορεί να επηρεάσει το εδαφικό στο Κυπριακό

«Ανησυχητικά πρωτόγνωρο»: Πώς το Ουκρανικό μπορεί να επηρεάσει το εδαφικό στο Κυπριακό

  •  22.08.2025 - 06:22
Αρχίζει σήμερα η επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Καγκελάριου Αυστρίας

Αρχίζει σήμερα η επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Καγκελάριου Αυστρίας

  •  22.08.2025 - 06:51
Έρευνα αγοράς - Φοιτητική στέγη: «Κόβει κεφάλια» η Λεμεσός – Άφαντα τα μονάρια σχεδόν σε όλες τις πόλεις – Δείτε τιμές

Έρευνα αγοράς - Φοιτητική στέγη: «Κόβει κεφάλια» η Λεμεσός – Άφαντα τα μονάρια σχεδόν σε όλες τις πόλεις – Δείτε τιμές

  •  22.08.2025 - 06:23
Έκανε φύλλο και φτερό κατοικία υπό ανακαίνιση – Έτσι τον «τσάκωσαν» - Χειροπέδες σε 45χρονο

Έκανε φύλλο και φτερό κατοικία υπό ανακαίνιση – Έτσι τον «τσάκωσαν» - Χειροπέδες σε 45χρονο

  •  22.08.2025 - 06:31
Στον «φούρνο» ξανά η Κύπρος: Πότε θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Στον «φούρνο» ξανά η Κύπρος: Πότε θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

  •  22.08.2025 - 06:17
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  22.08.2025 - 06:26
Παράνομος κρίθηκε ο διορισμός της πρώην δικηγόρου του Τραμπ ως Γενικής Εισαγγελέα του Νιου Τζέρσι

Παράνομος κρίθηκε ο διορισμός της πρώην δικηγόρου του Τραμπ ως Γενικής Εισαγγελέα του Νιου Τζέρσι

  •  22.08.2025 - 06:35
Πώς η διακοπή ορισμένων τροφών μπορεί να προκαλέσει νέες αλλεργίες – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Πώς η διακοπή ορισμένων τροφών μπορεί να προκαλέσει νέες αλλεργίες – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

  •  22.08.2025 - 06:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα