ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος - Αυστρία: Ενισχύουν τις διμερείς τους σχέσεις με επίκεντρο ασφάλεια και ΕΕ – Συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν Χριστοδουλίδης-Στόκερ

 22.08.2025 - 09:32
Κύπρος - Αυστρία: Ενισχύουν τις διμερείς τους σχέσεις με επίκεντρο ασφάλεια και ΕΕ – Συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν Χριστοδουλίδης-Στόκερ

Κύπρος και Αυστρία διατηρούν πολύ καλές σχέσεις, επεσήμαναν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αυστριακός Καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο πλαίσιο της διήμερης επίσημης επίσκεψης του κ. Στόκερ στην Κύπρο, ενώ εξέφρασαν τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με την Προεδρία, είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη του Καγκελαρίου της Αυστρίας, δύο μόλις μήνες μετά την εκλογή του.

Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες απολαμβάνουν πολύ καλές σχέσεις και εξέφρασε τη βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και την ασφάλεια, σημειώνοντας ότι η Κύπρος και η Αυστρία είναι χώρες μέλη της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Είπε ακόμη ότι κατά τις διευρυμένες συνομιλίες τους θα ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές και τις διεθνείς εξελίξεις, ενώ θα γίνει παρουσίαση των προτεραιοτήτων της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι εκφράζει δημόσιες ευχαριστίες για τη συμβολή της Αυστρίας στην Ειρηνευτική Δύναμη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από το 1964 και εντεύθεν, σημειώνοντας ότι εκ τότε περισσότεροι από 10 χιλιάδες Αυστριακοί υπηρέτησαν στη Δύναμη, και ευχαρίστησε τον κ. Στόκερ για τη στάση αρχών της Αυστρίας στο Κυπριακό.

Από την πλευρά του ο Καγκελάριος της Αυστρίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι δύο χώρες μοιράζονται πολύ καλές σχέσεις και επιθυμούν την περαιτέρω εμβάθυνση τους, σε τομείς όπως, ανάμεσα σε άλλους, η ασφάλεια, η οικονομία και ο τουρισμός και η εκπαίδευση.

