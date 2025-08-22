Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σύμφωνα με δημοσίευση της σελίδας Guinessworldrecords, ο 64χρονος «χορευτής των ποτηριών», έσπασε πρόσφατα το Ρεκόρ Γκίνες, ισορροπώντας 511 ποτήρια κρασιού στο κεφάλι του.

Σημειώνεται ότι ο Αριστοτέλης ασχολείται επαγγελματικά με τον «χορό των ποτηριών» από το 1995 μια τοποθετώντας ποτήρια στο κεφάλι του, εκτελώντας ταυτόχρονα έναν χορό, για να ψυχαγωγεί τους πελάτες σε εστιατόρια και εκδηλώσεις.

Το 2023 είχε σπάσει το ίδιο ρεκόρ, ισορροπώντας 319 ποτήρια. Αλλά, όταν ο τίτλος του καταρρίφθηκε, αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο όνειρό του, ανεβάζοντας τον πήχη. Το εγχείρημά του ήταν πραγματικά εντυπωσιακό: τα 511 ποτήρια ζύγιζαν συνολικά πάνω από 63 κιλά.

Δείτε εικόνες και βίντεο: