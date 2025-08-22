Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Αννίτας προς Ευρώπη: Όχι μόνες οι χώρες της πρώτης γραμμής – Αναγκαία η πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου

 22.08.2025 - 15:45
Μήνυμα Αννίτας προς Ευρώπη: Όχι μόνες οι χώρες της πρώτης γραμμής – Αναγκαία η πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου

Την ανάγκη τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργούν με ενότητα και αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος επεσήμανε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, σε συνάντηση που είχε την Παρασκευή με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, συνοδευόμενος, μεταξύ άλλων, από την Πρέσβη της Αυστρίας στην Κύπρο, Σούζαν Μπαχφίσερ, και τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία, Ανδρέα Ιγνατίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, «αναφερόμενη στο κυπριακό πρόβλημα, η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε τον κ. Στόκερ για τη διαχρονική θέση αρχών και τη στήριξη της Αυστρίας». Σημείωσε, ακόμη, την ανάγκη άμεσης επίλυσης του κυπριακού προβλήματος στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας πως η συνδρομή φίλων χωρών, όπως η Αυστρία, είναι βαρύνουσας σημασίας, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση που διέρχεται το κυπριακό πρόβλημα.

Είναι σημαντικό, τόνισε στη συνέχεια η Πρόεδρος της Βουλής, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να λειτουργούν με ενότητα, σύμπνοια και αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων, ιδιαίτερα του μεταναστευτικού. «Σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι δυο χώρες για ρύθμιση του κρίσιμου αυτού ζητήματος, τονίστηκε η ανάγκη πλήρους εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και η σημασία σύναψης διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες και συνεχούς συντονισμού με την ΕΕ», προστίθεται.

«Υπό το φως των συνεχιζόμενων διενέξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και να διασφαλίσει ότι οι αρχές και αξίες της Ένωσης θα εφαρμόζονται σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις ώστε να μη δημιουργούνται επικίνδυνα προηγούμενα», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Την ευχή σύντομα να επιλυθεί το πρόβλημα της διαίρεσης της Κύπρου εξέφρασε ο Καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετέβησαν στο Δημαρχείο Λευκωσίας και στη συνέχεια περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

