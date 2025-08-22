Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠοια είναι τα οφέλη της βρώμης που την καθιστούν τόσο ευεργετική για την υγεία μας;
ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι τα οφέλη της βρώμης που την καθιστούν τόσο ευεργετική για την υγεία μας;

 22.08.2025 - 15:50
Ποια είναι τα οφέλη της βρώμης που την καθιστούν τόσο ευεργετική για την υγεία μας;

Η βρώμη είναι μια εξαιρετική επιλογή για πρωινό, σνακ, επιδόρπια, ακόμη και γκουρμέ μενού. Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτό το ευέλικτο και θρεπτικό δημητριακό.

Με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή, η κατανάλωση βρώμης χρονολογείται περίπου 32.000 χρόνια πριν. Οι κόκκοι αλέθονταν με πέτρες και στη συνέχεια αυτό το αλεύρι χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή παλαιότερων εκδόσεων χυλού και πίτες. Η βρώμη μπορεί να καταναλωθεί ως χυλός – πιο χοντρές ή πιο λεπτές νιφάδες – ή ως βασικό συστατικό σε διάφορες συνταγές, για παράδειγμα ως αλεύρι, ένα συνηθισμένο υποκατάστατο του αλευριού σίτου. Η βρώμη είναι δημητριακό ολικής αλέσεως και ο εξωτερικός φλοιός του κόκκου μπορεί να καθαριστεί και να αλεστεί σε πίτουρο. Το πίτουρο βρώμης έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.

Ποια είναι τα οφέλη της βρώμης

Η κατανάλωση της βρώμης είναι τόσο βαθιά ριζωμένη σε τόσους πολλούς πολιτισμούς, που θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι έχει «υπερδυνάμεις». Όμως πραγματικότητα είναι πολύ απλούστερη. Εκτός του ότι είναι ένα από τα πιο πλήρη δημητριακά που μπορούμε να έχουμε στη διατροφή μας, είναι πολύ προσιτή και ευέλικτη και μπορεί να ενσωματωθεί στα περισσότερα καθημερινά γεύματα. Ποιες είναι, λοιπόν, οι θρεπτικές ιδιότητες που καθιστούν τη βρώμη τόσο ευεργετική για την υγεία μας;

Πηγή βιταμινών και μετάλλων

Η βρώμη αποτελεί πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β, ιδιαίτερα Β1 (θειαμίνη) και φυλλικού οξέος, καθώς και μετάλλων όπως μαγγάνιο, ψευδάργυρος, κάλιο, μαγνήσιο και φώσφορος. Επιπλέον, η αβενανθραμίδη, μια χημική ένωση που υπάρχει αποκλειστικά στη βρώμη, έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες

Η διαλυτή ίνα στη βρώμη, που ονομάζεται βήτα-γλυκάνη, μειώνει την «κακή χοληστερόλη» (LDL), ελέγχοντας τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και διατηρώντας μια υγιή εντερική χλωρίδα .

Σύνθετοι υδατάνθρακες

Οι υδατάνθρακες είναι απαραίτητοι για μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και αποτελούν την κύρια πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Γενικά, οι υδατάνθρακες ταξινομούνται σε σύνθετους – αργής απορρόφησης – και απλούς – γρήγορης απορρόφησης, όπως η ζάχαρη. Η βρώμη είναι πλούσια σε υδατάνθρακες (που αποτελούν περίπου το 60-80% της σύνθεσής της), κυρίως άμυλο και φυτικές ίνες, που είναι σύνθετοι υδατάνθρακες.

Πηγή πρωτεΐνης

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του σώματος, υπεύθυνη για την αναγέννηση και την ανάπτυξη των ιστών. Σε 100 γραμμάρια βρώμης υπάρχουν περίπου 13,5 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Προάγει την υγεία και την ευεξία

Εξαιτίας όλων αυτών, η βρώμη παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, στην αποφυγή της δυσκοιλιότητας, στη διαχείριση του διαβήτη, ακόμη και στον έλεγχο του βάρους, λόγω των ευεργετικών της επιδράσεων στον κορεσμό.

Τέλος η βρώμη δεν περιέχει γλουτένη, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για άτομα με κοιλιοκάκη. Ωστόσο, πολλές μονάδες παραγωγής χειρίζονται επίσης δημητριακά με γλουτένη και ενδέχεται να μην αποτρέπουν τη διασταυρούμενη μόλυνση. Είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε την ετικέτα κάθε προϊόντος βρώμης για να βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς χωρίς γλουτένη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανησυχία από πτήση ελικοπτέρου πάνω από περιοχή της Κύπρου - Δείτε φωτογραφίες
Θάνατος 20χρονου στη Λεμεσό: Δεν «έριξε φως» στα αίτια η νεκροτομή - Λήφθηκαν δείγματα
Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη
Εντυπωσιακό: Κύπριος ισορρόπησε στο κεφάλι του 511 ποτήρια και έσπασε ρεκόρ Γκίνες - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Βίντεο - Viral περιστατικό στη Λεμεσό: Μπέρδεψε το αμάξι του με ξένο - Μπήκε βγήκε και άφησε μέσα την κάρτα του
Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μήνυμα Αννίτας προς Ευρώπη: Όχι μόνες οι χώρες της πρώτης γραμμής – Αναγκαία η πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου

 22.08.2025 - 15:45
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Η στιγμή που Αμερικανός προσπάθησε να βγάλει selfie με καρχαρία και αυτός τον δάγκωσε

 22.08.2025 - 15:58
Η ευχή του Καγκελαρίου Αυστρίας για τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου  

Η ευχή του Καγκελαρίου Αυστρίας για τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου  

Την ευχή σύντομα να επιλυθεί το πρόβλημα της διαίρεσης της Κύπρου εξέφρασε ο Καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετέβησαν στο Δημαρχείο Λευκωσίας και στη συνέχεια περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η ευχή του Καγκελαρίου Αυστρίας για τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου  

Η ευχή του Καγκελαρίου Αυστρίας για τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου  

  •  22.08.2025 - 14:10
Ανενεργό εδώ και μήνες το σύστημα καμερών στα Στροβίλα από όπου πέρασαν οι 5 Ε/κ - Τι αναφέρουν Τ/κ ΜΜΕ

Ανενεργό εδώ και μήνες το σύστημα καμερών στα Στροβίλα από όπου πέρασαν οι 5 Ε/κ - Τι αναφέρουν Τ/κ ΜΜΕ

  •  22.08.2025 - 16:21
Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

  •  22.08.2025 - 14:01
Ανησυχία από πτήση ελικοπτέρου πάνω από περιοχή της Κύπρου - Δείτε φωτογραφίες

Ανησυχία από πτήση ελικοπτέρου πάνω από περιοχή της Κύπρου - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.08.2025 - 15:05
Επίδομα τέκνου: Τι αλλάζει με τις αιτήσεις και πότε τίθεται σε εφαρμογή - Όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα τέκνου: Τι αλλάζει με τις αιτήσεις και πότε τίθεται σε εφαρμογή - Όλες οι λεπτομέρειες

  •  22.08.2025 - 16:19
Εφιαλτικές στιγμές για τον Μενέλαο: Τον δάγκωσε φίδι και υπέστη θερμοπληξία – Σωτήρια παρέμβαση της Πολιτικής Άμυνας

Εφιαλτικές στιγμές για τον Μενέλαο: Τον δάγκωσε φίδι και υπέστη θερμοπληξία – Σωτήρια παρέμβαση της Πολιτικής Άμυνας

  •  22.08.2025 - 13:01
Σ’ αρέσει το EuroBasket; Flash sale 50% στα εισιτήρια τεσσάρων αγώνων της Εθνικής Κύπρου – Τρέξε να προλάβεις

Σ’ αρέσει το EuroBasket; Flash sale 50% στα εισιτήρια τεσσάρων αγώνων της Εθνικής Κύπρου – Τρέξε να προλάβεις

  •  22.08.2025 - 13:10
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του μετά το οριστικό εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο – «Βγήκε δυνατός και αλώβητος»

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του μετά το οριστικό εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο – «Βγήκε δυνατός και αλώβητος»

  •  22.08.2025 - 13:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα