ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Η στιγμή που Αμερικανός προσπάθησε να βγάλει selfie με καρχαρία και αυτός τον δάγκωσε

 22.08.2025 - 15:58
VIDEO: Η στιγμή που Αμερικανός προσπάθησε να βγάλει selfie με καρχαρία και αυτός τον δάγκωσε

Με ένα δάγκωμα στο πόδι «πλήρωσε» ο Αμερικανός Σον Μιούζ την προσπάθειά του να φωτογραφηθεί με έναν καρχαρία σε παραλία της Φλόριντα.

Όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο όταν ο Μιούζ και οι φίλοι του είχαν πάει για ψάρεμα ανήμερα των γενεθλίων του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η παρέα των Αμερικανών είχε βγάλει τον καρχαρία στην ακροθαλασσιά με τον Μιούζ να προσπαθεί να ποζάρει ενώ κάποιος του φώναζε «μπράβο φίλε».

Καθώς, όμως, ο Μιούζ κρατούσε το κεφάλι του καρχαρία πάνω από την άμμο και ένας φίλος του έπιανε την ουρά του, αυτός γύρισε και βύθισε τα δόντια του στο πόδι του άνδρα από τις ΗΠΑ που άρχισε να φωνάζει από τον πόνο.

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις στα social media με αρκετούς να επικρίνουν τον Μιούζ. «Παίζεις ηλίθια παιχνίδια... κερδίζεις ηλίθια βραβεία», «έπρεπε να τον βάλεις πίσω στο νερό αντί να προσπαθείς να ποζάρεις για selfie...», «προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία σαν να είναι αλιγάτορας», «είναι καρχαρίας... δαγκώνουν. Είμαι απλά χαρούμενος που το ανακάλυψε χωρίς να χάσει όλο του το πόδι», «ίσως την επόμενη φορά να αφήσεις τον καρχαρία ήσυχο» ήταν ορισμένα από τα σχόλια.
Η στιγμή που Αμερικανός προσπάθησε να βγάλει selfie με καρχαρία και αυτός τον δάγκωσε - «Τα ανόητα παιχνίδια πληρώνονται», του γράφουν
 
Οι καρχαρίες lemon, όπως αυτό στο βίντεο, είναι προστατευόμενα είδη στη Φλόριντα και, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της πολιτείας, έχουν αναφερθεί μόνο λίγα περιστατικά που οδήγησαν σε μη θανατηφόρα δαγκώματα.
 
ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Η ευχή του Καγκελαρίου Αυστρίας για τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου  

Η ευχή του Καγκελαρίου Αυστρίας για τερματισμό της διαίρεσης της Κύπρου  

Την ευχή σύντομα να επιλυθεί το πρόβλημα της διαίρεσης της Κύπρου εξέφρασε ο Καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετέβησαν στο Δημαρχείο Λευκωσίας και στη συνέχεια περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

