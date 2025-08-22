VIDEO: Η στιγμή που Αμερικανός προσπάθησε να βγάλει selfie με καρχαρία και αυτός τον δάγκωσε

Όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο όταν ο Μιούζ και οι φίλοι του είχαν πάει για ψάρεμα ανήμερα των γενεθλίων του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η παρέα των Αμερικανών είχε βγάλει τον καρχαρία στην ακροθαλασσιά με τον Μιούζ να προσπαθεί να ποζάρει ενώ κάποιος του φώναζε «μπράβο φίλε».



Καθώς, όμως, ο Μιούζ κρατούσε το κεφάλι του καρχαρία πάνω από την άμμο και ένας φίλος του έπιανε την ουρά του, αυτός γύρισε και βύθισε τα δόντια του στο πόδι του άνδρα από τις ΗΠΑ που άρχισε να φωνάζει από τον πόνο.

A man was bitten by a shark and had to be airlifted to a nearby hospital for treatment during a fishing trip in southwestern Florida. #shark #sharkbite #fishing #florida #sharkattack pic.twitter.com/4sNpSp40uh — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) August 20, 2025

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις στα social media με αρκετούς να επικρίνουν τον Μιούζ. «Παίζεις ηλίθια παιχνίδια... κερδίζεις ηλίθια βραβεία», «έπρεπε να τον βάλεις πίσω στο νερό αντί να προσπαθείς να ποζάρεις για selfie...», «προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία σαν να είναι αλιγάτορας», «είναι καρχαρίας... δαγκώνουν. Είμαι απλά χαρούμενος που το ανακάλυψε χωρίς να χάσει όλο του το πόδι», «ίσως την επόμενη φορά να αφήσεις τον καρχαρία ήσυχο» ήταν ορισμένα από τα σχόλια.



Οι καρχαρίες lemon, όπως αυτό στο βίντεο, είναι προστατευόμενα είδη στη Φλόριντα και, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της πολιτείας, έχουν αναφερθεί μόνο λίγα περιστατικά που οδήγησαν σε μη θανατηφόρα δαγκώματα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr